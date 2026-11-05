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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يمنح لاعبيه راحة 4 أيام بعد مواجهة السكة الحديد.. وعموتة يستغل التوقف الدولي

عموتة
عموتة
عمرو مصطفى

استقر المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على منح لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة 4 أيام، عقب مواجهة السكة الحديد، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات بطولة كأس مصر.

الأهلي يمنح لاعبيه راحة 4 أيام بعد مواجهة السكة الحديد 

ويأتي قرار الجهاز الفني في إطار خطة إعداد الفريق للمرحلة المقبلة، في ظل ارتباطات الأهلي المحلية، واستغلال فترة التوقف الدولي لمنح اللاعبين فرصة لالتقاط الأنفاس، بعد ضغط المباريات خلال الفترة الماضية.

ومن المنتظر أن يستأنف الأهلي تدريباته عقب انتهاء فترة الراحة، لبدء الاستعدادات للاستحقاقات المقبلة، وسط سعي الجهاز الفني للحفاظ على جاهزية اللاعبين البدنية والفنية، وتجهيز العناصر التي تحتاج إلى مزيد من العمل خلال المرحلة القادمة.

وتتزامن فترة الراحة مع توقف المسابقات المحلية، بسبب ارتباط منتخب مصر بخوض مباراتي مالاوي، ضمن التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويترقب الجهاز الفني عودة اللاعبين إلى التدريبات، من أجل وضع برنامج إعداد مناسب للفترة المقبلة، مع متابعة حالة العناصر الدولية المشاركة مع منتخبات بلادها، قبل استكمال المنافسات المحلية.

ويأمل عموتة في استثمار فترة التوقف بالشكل الأمثل، من أجل تجهيز الأهلي لمواصلة المنافسة على البطولات، وتحقيق أهداف الفريق خلال الموسم الجاري.

الحسين عموتة الأهلي السكة الحديد كأس مصر أخبار الأهلي

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