السبت المقبل.. انطلاق اختبارات نهاية المستوى برواق العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر وفروعه بالمحافظات

يستعد الجامع الأزهر الشريف لانطلاق اختبارات نهاية المستوى لدارسي "رواق العلوم الشرعية والعربية"، وذلك يوم السبت المقبل، في كافة فروع الرواق المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية، يأتي تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر .

انطلاق اختبارات نهاية المستوى برواق العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر وفروعه بجميع المحافظات

وتأتي هذه الاختبارات تتويجاً لجهود مكثفة بذلها الدارسون خلال الفترة الماضية، حيث يترقب آلاف الدارسين من مختلف الفئات والأعمار هذه المحطة العلمية الهامة لتقييم مستواهم الدراسي، والانتقال إلى المستويات التالية برواق العلوم الشرعية والعربية.

من جانبه، أكد الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأروقة الأزهرية، أن الإدارة العامة للجامع الأزهر قد أنهت كافة الاستعدادات اللازمة لانطلاق الاختبارات؛ حيث تم تجهيز لجان الامتحانات وتوفير كافة السبل الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والمناسب للدارسين لتمكينهم من أداء امتحاناتهم بكل سهولة ويسر.

وأضاف الدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في المحافظات؛ لمتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة، ورصد أي عقبات وسرعة تذليلها، لضمان انتظام اللجان وتحقيق الانضباط المنشود.

يُذكر أن رواق العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر يُعد مظلة علمية كبرى تتيح للراغبين دراسة العلوم الشرعية (الفقه، التفسير، الحديث، العقيدة) والعلوم العربية على يد نخبة من كبار علماء وعضو هيئة تدريس جامعة الأزهر الشريف بالمجان، وبمنهجية وسطية دقيقة تسهم في بناء وعي ديني مستنير وصحيح.

وتدعو إدارة الجامع الأزهر جميع الدارسين إلى الالتزام بالمواعيد المقررة للحضور، حسب الجداول المرفقة على صفحة الجامع الأزهر، متمنيةً لجميع الطلاب دوام التوفيق والنجاح.