المتحدث العسكري: بدء المرحلة الرابعة من الحملة المكبرة لمواجهة التنقيب غير المشروع عن خام الذهب السبت المقبل

كشف العقيد أركان حرب أحمد عتمان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية، تفاصيل المرحلة الأولى من الحملة المكبرة لمواجهة التنقيب غير المشروع عن خام الذهب في الصحراء الشرقية.

وأعلن أحمد عتمان، في كلمته خلال مؤتمر صحفي، بدء المرحلة الرابعة من الحملة المكبرة لمواجهة التنقيب غير المشروع عن خام الذهب بالصحراء الشرقية، السبت المقبل.

وتابع أحمد عتمان: «القوات المسلحة المصرية شريفة، وتلتزم بأعلى درجات ضبط النفس والالتزام بمواثيق القانون الدولي».

ولفت أحمد عتمان إلى أنه «قبل أي مرحلة، تقوم القوات المسلحة بإلقاء الرسائل التحذيرية، ونعطي فرصة للعناصر الإجرامية لتسليم نفسها».