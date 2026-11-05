المتحدث العسكري: القوات المسلحة المصرية تمتلك أعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي

كشف العقيد أركان حرب أحمد عتمان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية، تفاصيل المرحلة الأولى من الحملة المكبرة لمواجهة التنقيب غير المشروع عن خام الذهب في الصحراء الشرقية .

وقال أحمد عتمان في كلمته في مؤتمر صحفي :" القوات المسلحة المصرية تمتلك أعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي".



وأكمل أحمد عتمان :" نحذر من الانخراط في الأنشطة الإجرامية".

ولفت أحمد عتمان :" عملية استخراج خام الذهب بالطرق القانونية تخضع للدراسات العلمية".

وتابع المتحدث العسكري: القوات المسلحة المصرية تلتزم بمواثيق القانون الدولي".