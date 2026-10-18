المتحدث العسكري: دورات للمدنيين في الأمن القومي والتفاوض وإدارة الأزمات

قال العقيد أركان حرب أحمد عثمان، المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، إن الأكاديمية العسكرية المصرية تتولى الإشراف على البرامج التدريبية المخصصة للموظفين الجدد الذين سينضمون إلى الجهاز الإداري للدولة، بالتعاون مع الخبراء من الوزارات والجهات المعنية، لوضع برامج تدريبية وفق أطر ومقاييس دولية.

وأوضح عثمان، خلال حوار عبر القناة الأولى، أن الأكاديمية تضيف إلى البرامج التدريبية عددًا من الأبعاد، تشمل الانضباط واللياقة البدنية والاهتمام بالصحة النفسية، إلى جانب التوعية بالأمن القومي، بما يساعد الموظف على فهم أبعاد الأمن القومي عند العمل في الوزارة أو الجهة التي ينضم إليها.

وأضاف أن فهم الموظف لأبعاد الأمن القومي يجعله يتعامل مع الموضوعات بصورة مختلفة، مقارنة بمن لا يمتلك فهمًا لما يدور حوله في المنطقة والعالم.

وأشار المتحدث العسكري إلى أن القوات المسلحة المصرية تمتلك الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، التي تفتح أبوابها أمام المدنيين من خلال تنظيم دورات متنوعة، تشمل التثقيف في مجال الأمن القومي والتفاوض وإدارة الأزمات واتخاذ القرار، إلى جانب إتاحة الفرصة للدارسين للحصول على دبلومات ودرجات الماجستير والدكتوراه في هذه المجالات.

وأضاف أن القوات المسلحة تمتلك كذلك عددًا من المعاهد التخصصية، من بينها معهد اللغات للقوات المسلحة ومعهد نظم المعلومات، موضحًا أن هذه المعاهد تستقبل الشباب والشابات المدنيين لتلقي العلم والتأهيل بما يساعدهم على مواكبة التكنولوجيا والتقدم الذي يشهده العالم.

وفيما يتعلق بتأهيل المجندين لسوق العمل، قال عثمان إن القوات المسلحة تعمل على تخريج كوادر في مجالات نظم المعلومات والتكنولوجيا، من خلال شراكات مع وزارة الاتصالات، وتنظيم دورات تدريبية لتأهيلهم لسوق العمل، في ضوء اهتمام الدولة المصرية بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ومواكبة التطورات العالمية في هذه المجالات.