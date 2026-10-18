المتحدث العسكري: العالم لا يزال يدرس ملحمة حرب أكتوبر

وجه العقيد أركان حرب أحمد عتمان على، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، تحية اعتزاز وتقدير لقادة حرب أكتوبر المجيدة التي استرد فيها الشعب المصري ثقته في قواته المسلحة.

ووجه المتحدث العسكري، خلال حوار عبر القناة الأولى، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، الشكر لأهالي سيناء الذين قدموا نموذجًا عظيمًا في التضحيات خلال الحرب.

وأشار العقيد أركان حرب أحمد عثمان إلى أن الولايات المتحدة والعالم أجمع ما زالوا يتدارسون حتى الآن كيف قامت القوات المسلحة والشعب المصري العظيم بملحمة حرب أكتوبر التي أدخلت مفهومًا جديدًا في العقائد القتالية الغربية، لافتا إلى التناغم بين الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة خلال الحرب مما جعلها تتفوق تكنولوجيًا وعسكريًا على الطرف الآخر.

وأضاف المتحدث العسكري لـ القوات المسلحة، أن هناك طفرة حدثت في القوات المسلحة، حيث تم إنشاء الأكاديمية العسكرية، فضلًا عن زيادة مدة الدراسة بهدف تجهيز الطلاب في كافة المجالات بما فيها المعرفة والثقافة.

وأضاف أنه يتم إعداد الطلاب من خلال تعلم اللغات ليكون لديهم فرصة السفر للخارج والاطلاع على التطور العسكري في العديد من الدول.