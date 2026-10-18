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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

المتحدث العسكري: القوات المسلحة تشارك في المشروعات التنموية بخبراتها وإمكاناتها لتسريع التنفيذ وتوفير فرص العمل

المتحدث العسكري: القوات المسلحة تشارك في المشروعات التنموية بخبراتها وإمكاناتها لتسريع التنفيذ وتوفير فرص العمل
المتحدث العسكري: القوات المسلحة تشارك في المشروعات التنموية بخبراتها وإمكاناتها لتسريع التنفيذ وتوفير فرص العمل
شيماء جمال

قال العقيد أركان حرب أحمد عتمان، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، إن مشاركة القوات المسلحة في المشروعات التنموية زادت منذ عام 2014، في إطار توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، للقوات المسلحة بالاشتراك في هذه المشروعات.

وأوضح، خلال حوار عبر “القناة الأولى”، أن القوات المسلحة تشارك في تنفيذ المشروعات التنموية؛ لما لديها من خبرات وإمكانات، فضلًا عن قدرتها على إضفاء الطابع الانضباطي على العمل، بما يسهم في تنفيذ المشروعات خلال الأزمنة المحددة والمقررة للانتهاء منها.

وأضاف أن الشركات الوطنية تشارك أيضًا في تنفيذ هذه المشروعات، بما يتيح توفير فرص عمل للشباب المصريين، وخاصة أبناء المناطق التي تُقام فيها المشروعات.

وأكد المتحدث العسكري أن هذا الأمر يجب أن يُفهم في إطاره الصحيح، مشيرًا إلى أن الشعور بأهمية المشروعات التنموية؛ هو شعور مشترك لدى المواطنين في مختلف ربوع مصر، وأن الهدف من هذه المشروعات هو تحقيق التنمية وخدمة المواطنين.

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