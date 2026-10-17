بكري: جلسة البرلمان هدفها تفويض الرئيس السيسي بتحريك القوات المسلحة في مكان وإطار محدد للدفاع عن السعودية

كشف النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن هناك مؤامرة مؤامرة إيرانية أمريكية إسرائيلية على المنطقة العربية، موضحًا أن الحوثيين يأتمرون بأوامر إيران.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، :" عندنا جلسة في البرلمان لتفويض الرئيس السيسي بتحريك القوات المسلحة في مكان محدد وإطار محدد ورؤية محددة وهي الدفاع عن السعودية وحمايتها".

وتابع :" وجود القوات المصرية في السعودية للدفاع وبناء على طلب من القيادة السعودية".



وأشار إلى أن هناك محاولات لإخضاع المملكة العربية السعودية للتطبيع وهو ما رفضته الرياض قبل أن تكون هناك دولة فلسطينية مستقلة.