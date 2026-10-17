مصطفى بكري: الرئيس السيسي يريد ترسيخ مفهوم احترام إرادة الشعب المصري

علق الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية.

وقال مصطفى بكري في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الرئيس السيسي من حقه أن يتخذ القرار الذي يتوافق مع قناعاته ".

وتابع :" الرئيس السيسي يريد أن يرسخ مفهوم احترام إرادة الشعب المصري والدستور يتحدث عن فترتين رئاسيتين ثم تم إجراء تعديل دستوري وأصبحت فترتين متتاليتين مدة كل واحدة 6 سنوات ".

وأكمل :" لما اتكلمت مع الرئيس السيسي في ملف الحكم بعد 2030 كان عندي حالة من القلق على مصر".

وتابع مصطفى بكري:" الرئيس السيسي أكد أنه اتخذ القرار بأن 2030 نهاية مدة رئاسته لمصر ".