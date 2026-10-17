أحمد موسى بعد تصريحات الرئيس السيسي: الشعب قلق وعنده صدمة وخايف على المستقبل

علق الإعلامي أحمد موسى، على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"الرئيس السيسي طرح أفكار لتأهيل كوادر وقادة للمستقبل بدور من الأكاديمية العسكرية لثقل الشخصيات والكوادر ".



وتابع الإعلامي أحمد موسى :"الشعب المصري قلق وعنده صدمة من كلام الرئيس السيسي ومعندوش ارتياح وخايف على المستقبل ".

واكمل الإعلامي أحمد موسى :" القرار في النهاية للشعب لان الشعب هو صاحب القرار وعندما طلب الشعب من الرئيس خوض الانتخابات خاض الرئيس الانتخابات بناء على طلب الشعب ".



وأضاف الإعلامي أحمد موسى:" الحكم في أي اجراء يتم هو الشعب المصري ".

