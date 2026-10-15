أخبار التوك شو| الرئيس السيسي يوجه رسائل مهمة للشعب المصري.. أحمد موسى: لو 30 يونيو فشلت كنا كلنا دخلنا السجن

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:





خلي بالكم من بلدكم.. الرئيس السيسي يوجه رسائل مهمة للشعب المصري

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة إلى الشعب المصري، أكد خلالها قوة الإرادة المصرية، محذرًا من محاولات إثارة الفتنة وإحداث الوقيعة بين أبناء الشعب، قائلًا: «الإرادة المصرية قوية، وأوعوا أبدًا كل اللي بيتعمل ده يخلينا مش شايفين غير اللي هما بيقولوه وبيحاولوا يعملوا وقيعة للشعب المصري».

أحمد موسى: لو 30 يونيو فشلت كنا كلنا اتدبحنا ودخلنا السجن.. فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع مصلحة الشعب المصري والدولة في مقدمة أولوياته، مشيرا إلى أن دعم الرئيس يجب أن يكون في الأساس دعما لمصر، كما استعرض أحداث يناير 2013 وفترة حكم جماعة الإخوان الإرهابيين.

أبو الغيط: الاستراتيجية المصرية جمعت بين القوة العسكرية والدبلوماسية لاستعادة سيناء

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، أن الدولة المصرية وضعت استراتيجية متكاملة لاستعادة سيناء، ارتكزت على محورين رئيسيين، هما بناء قوة عسكرية قادرة على استعادة الأرض بالقوة إذا لزم الأمر، والتحرك الدبلوماسي على مختلف المستويات للوصول إلى شرعية دولية تُلزم إسرائيل بالانسحاب من الأراضي المحتلة.

كمال أبو رية: حرب أكتوبر ملحمة عسكرية استثنائية.. وذاكرة الأمة سلاحها

أكد الفنان كمال أبو رية أن انتصارات حرب أكتوبر 1973 تمثل واحدة من أبرز المحطات الفارقة في التاريخ المصري، لما جسدته من قدرة استثنائية للقوات المسلحة على تجاوز التحديات العسكرية وتحقيق النصر واستعادة الأرض، مشددًا على أن بطولات الجنود المصريين وما قدموه من تضحيات ستظل شاهدًا على قوة الإرادة الوطنية وصلابة المقاتل المصري.

زياد عبد التواب: خوارزميات السوشيال ميديا ترفع التفاعل مع المحتوى المثير وتهمش الكلام المفيد

أكد المهندس زياد عبد التواب، خبير التحول الرقمي وأمن المعلومات وعضو المجلس الأعلى للثقافة، أن خوارزميات شبكات التواصل الاجتماعي تسهم في زيادة انتشار المحتوى المثير للجدل، في مقابل ضعف التفاعل مع المنشورات المفيدة، مثل النصائح والحكم والرسائل التوعوية.

61 ألف طلب.. الشباب يقتربون من نصف عدد المشاركين في منتدى مصر 2026

لم يعد الشباب مجرد فئة تنتظر قرارات المستقبل، بل أصبحوا طرفًا رئيسيًا في صياغته، بعدما كشفت أرقام منتدى مصر 2026 عن حضورهم القوي وإقبالهم على المشاركة في مناقشة قضايا الوطن.

متخصص بالشأن العسكري: المشير طنطاوي تحمل ضغوطًا هائلة وفضّل ضبط النفس حفاظًا على الدولة

أكد الدكتور طارق العكاري، المتخصص في الشأن الاستراتيجي، أن المشير الراحل محمد حسين طنطاوي أظهر قدرًا كبيرًا من ضبط النفس خلال الفترة التي تولى فيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد، معتبرًا أنها كانت من أصعب الفترات في تاريخ مصر.

خبير عسكري: حروب الجيل الرابع تستهدف الجبهة الداخلية من خلال التشكيك في الهوية الوطنية

قال اللواء أسامة الجمال، الخبير العسكري والاستراتيجي وزميل كلية الدفاع الوطني، إنه خلال استماعه إلى كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الندوة التثقيفية الـ44 بمناسبة ذكرى انتصار أكتوبر 1973، تذكر يوم 12 أغسطس 2012، حين تولى الرئيس قيادة القوات المسلحة وأعلن بدء سلسلة من الندوات التثقيفية، في ظل الظروف التي كانت تمر بها مصر آنذاك خلال حكم جماعة الإخوان.

الدفاع المدني السعودي: إصابة مقيم من جنسية عربية إثر سقوط شظايا نتيجة اعتراض صاروخ باليستي في الرياض

أعلن الدفاع المدني السعودي، إصابة مقيم من جنسية عربية إثر سقوط شظايا نتيجة اعتراض صاروخ باليستي في الرياض، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

فيصل الصواغ: مضيق هرمز يتصدر أولويات الولايات المتحدة في مساعيها لحل أزمة الطاقة

قال فيصل الصواغ رئيس الاتحاد العربي للإعلام الرقمي، إنّ مضيق هرمز أصبح من أولويات الإدارة الأميركية، بهدف إعادة الحياة إلى طبيعتها في منطقة الشرق الأوسط، وضمان نقل البضائع ومشتقات البترول إلى دول العالم.