61 ألف طلب.. الشباب يقتربون من نصف عدد المشاركين في منتدى مصر 2026

لم يعد الشباب مجرد فئة تنتظر قرارات المستقبل، بل أصبحوا طرفًا رئيسيًا في صياغته، بعدما كشفت أرقام منتدى مصر 2026 عن حضورهم القوي وإقبالهم على المشاركة في مناقشة قضايا الوطن.

الشباب يمثلون نحو 48 إلى 49% من طلبات المشاركة في منتدى مصر 2026

كشف المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الموقع الإلكتروني لمنتدى مصر 2026 شهد إقبالًا كبيرًا منذ إطلاقه في الأول من أكتوبر الجاري، موضحًا أن إجمالي عدد مشاهدات الموقع تجاوز 12 مليون مشاهدة خلال 12 يومًا، فيما تخطى عدد المواطنين الذين سجلوا بياناتهم 52 ألف مواطن، وبلغ إجمالي طلبات حضور الجلسات أكثر من 61 ألف طلب.

وأضاف المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شادي شاش، مقدم برنامج ستوديو إكسترا، عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ عدد طلبات الحضور بلغ نحو 61 ألف طلب، لأن كل مواطن كان بإمكانه التقدم بطلب لحضور جلسة واحدة أو جلستين، وهو ما يفسر تجاوز إجمالي الطلبات عدد المواطنين المسجلين على المنصة الإلكترونية للمنتدى.

معايير اختيار المشاركين وضمان التمثيل المجتمعي

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن الهيئة التنظيمية بدأت إجراءات فرز وتصنيف طلبات المشاركة عقب إغلاق باب التسجيل يوم 12 أكتوبر، بهدف ضمان تمثيل مختلف فئات المجتمع المصري، مع مراعاة التوزيع الجغرافي بين المحافظات، والتوازن بين الذكور والإناث، والفئات العمرية والمهنية المختلفة.

وأشار عادل إلى أن العدد المستهدف للمشاركين في المنتدى يبلغ نحو 8500 شخص، يشملون المواطنين والخبراء وأعضاء البرلمان والأكاديميين وممثلي الأحزاب وقطاع الأعمال والقطاع الخاص والعمال وغيرهم.

التعليم يتصدر اهتمامات المواطنين

ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن جلسة «ماذا يتعلم أبناؤنا؟ وهل يؤهلهم ذلك للمستقبل؟» تصدرت قائمة الجلسات الأكثر طلبًا للحضور، بأكثر من 15 ألف طلب، كما استحوذ محور التعليم على النصيب الأكبر من المقترحات والآراء التي قدمها المواطنون عبر الموقع الإلكتروني للمنتدى.

وأوضح أن المنصة تتيح للمواطنين تسجيل آرائهم ومقترحاتهم بشأن القضايا المطروحة للنقاش، معتبرًا أن الإقبال على جلسة التعليم وتصدر هذا المحور للمقترحات يعكسان أهمية قضايا التعليم وأولويتها لدى الأسر المصرية والمواطنين.

الشباب والرياضة في المركز الثاني

وأضاف عادل أن جلسة «الشباب والرياضة: من إتاحة الفرص إلى صناعة التأثير» جاءت في المركز الثاني من حيث طلبات الحضور، بأكثر من 11 ألف طلب، موضحًا أن الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عامًا يمثلون نحو 48 إلى 49% من إجمالي المتقدمين بطلبات المشاركة.

وأكد المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن هذه النسبة انعكست على حجم الإقبال على الجلسة المرتبطة بالشباب والرياضة، مشيرًا إلى استمرار إتاحة المشاركة بالرأي عبر الموقع الإلكتروني للمنتدى، ودعوة المواطنين إلى تقديم مقترحاتهم بشأن مختلف القضايا.

وشدد المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على أن الهدف من تلقي آراء المواطنين ومقترحاتهم هو إثراء النقاشات والوصول إلى نتائج وقرارات تنفيذية تعكس اهتمامات الرأي العام وشواغل المواطنين وأولوياتهم.