قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصرع 6 أشخاص في حادث تحطم طائرة بولاية ويسكونسن الأمريكية
السعودية تدين افتتاح كولومبيا سفارة لها في القدس المحتلة
رسمياً.. الإستعانة بمعلمي الحصة لتدريس البرمجة والذكاء الاصطناعي والدين بالمدارس
الأرصاد تكشف مفاجأة الطقس.. ارتفاع مؤقت للحرارة يعقبه اضطراب جوي واسع
تمهيدًا لـ «منتدى مصر 2026».. «معلومات الوزراء» يختتم ورش التحضير بمناقشة سبل تعزيز الحماية الاجتماعية
مدبولي يثمن نتائج الجولة الآسيوية للرئيس السيسي.. ويؤكد أهمية منتدى مصر 2026
مصر تدين افتتاح كولومبيا سفارة لها في القدس المحتلة
الدفاع المدني السعودي: إصابة مقيم من جنسية عربية وأضرار مادية محدودة بالرياض نتيجة اعتراض صاروخ باليستي
رئيس الوزراء: هدفنا من "منتدى مصر 2026" هو الإنصات الجيد لكل شواغل المواطن
نسور السماء .. القوات الجوية تحتفل بعيدها الـ 94 | فيديو
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة لمتابعة الملفات الخدمية وضبط الأسعار وجذب الاستثمارات
4.9 % فائضًا أوليًا و5.8% عجزًا كليًا.. وزير المالية يكشف مؤشرات الموازنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الاستثمار تطلق برنامجا تدريبيا لتعريف بمتطلبات الاتحاد الأوروبي

الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
علياء فوزى

ينظم مركز تدريب التجارة الخارجية (FTTC)،التابع لوزارة الاستثمار  يوم 31 أكتوبر 2026، برنامجًا تدريبيًا للتعريف بمتطلبات الاتحاد الأوروبي الخاصة بجواز السفر الرقمي للمنتج (DPP)، والإطار التشريعي المرتبط به، وانعكاساته على القطاعات التصديرية المصرية.

وأكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن تأهيل المصدرين المصريين لمواكبة المتغيرات التنظيمية في الأسواق الدولية يمثل أحد المحاور المهمة لدعم تنافسية الصادرات المصرية وتعزيز فرص نفاذها إلى الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أهمية رفع وعي الشركات بالمتطلبات الجديدة للأسواق المستهدفة، بما يساعدها على الاستعداد المبكر والامتثال للقواعد المنظمة للتجارة الدولية.

 تطوير منظومة التدريب

وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة التدريب والدعم الفني المقدمة للمصدرين، بالتنسيق بين الجهات التابعة لها، بما يسهم في بناء قدرات الشركات المصرية وتمكينها من فهم المتطلبات الفنية والتشريعية للأسواق الخارجية، وتعزيز جاهزيتها للتعامل مع التطورات المرتبطة بالشفافية وتداول بيانات المنتجات وتتبعها، بما يدعم نمو الصادرات المصرية ويرفع قدرتها التنافسية.

ويُقصد بجواز السفر الرقمي للمنتج (DPP) سجل رقمي يتيح الوصول إلى المعلومات الأساسية عن المنتج، مثل مكوناته وبيانات تصنيعه وخصائصه المتعلقة بالاستدامة وإمكانية الإصلاح وإعادة التدوير، وفقًا لطبيعة المنتج والمتطلبات الأوروبية المطبقة عليه، وذلك من خلال وسائل إلكترونية مثل رمز الاستجابة السريعة (QR Code)، بما يعزز الشفافية وإمكانية تتبع المنتجات عبر سلاسل التوريد.

وأعد مركز تدريب التجارة الخارجية برنامجًا تدريبيًا متكاملًا بالتنسيق بين الجهات المعنية بالوزارة، بهدف تعريف المصدرين وأصحاب الشركات من مختلف القطاعات بمتطلبات جواز السفر الرقمي للمنتج وآليات الاستعداد لتطبيقه، بما يساعدهم على فهم المتطلبات ذات الصلة بأنشطتهم التصديرية.

ويتناول البرنامج عددًا من المحاور الرئيسية، تشمل الإطار القانوني الأوروبي لجواز السفر الرقمي للمنتج ومتطلباته، والقطاعات ذات الأولوية ونطاق التطبيق، ومتطلبات بيانات المنتج والشفافية والتتبع، إلى جانب تقييم جاهزية الشركات وسلاسل التوريد، والتطبيق العملي على بعض القطاعات التصديرية، وتحديد فجوات البيانات ووضع خطوات عملية للاستعداد للامتثال.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة ماري كامل، المدير التنفيذي لمركز تدريب التجارة الخارجية التابع لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، أن البرنامج يستهدف تزويد المصدرين ومسؤولي التصدير والجودة والاستدامة وسلاسل الإمداد بالمعرفة اللازمة لفهم متطلبات جواز السفر الرقمي للمنتج، والتعرف على انعكاساته على عمليات التصدير وسلاسل التوريد، بما يساعد الشركات على تقييم مستوى جاهزيتها وتحديد الجوانب التي تتطلب التطوير استعدادًا للامتثال للمتطلبات الأوروبية.

وأضافت أن المركز يحرص على تطوير برامجه التدريبية بما يتواكب مع المتغيرات المتسارعة في بيئة التجارة الدولية، وتلبية احتياجات المصدرين من المعرفة الفنية والتطبيقية، بما يدعم قدرتهم على التعامل مع المتطلبات التنظيمية للأسواق الخارجية، ويسهم في تعزيز كفاءة الشركات المصرية وتنافسية منتجاتها.

وزارة الاستثمار الاتحاد الأوروبي جواز السفر الرقمي للمنتج المصدرين سلاسل الإمداد الاستدامة الصادرات المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع مستمر في سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنوك

ارتفاع جديد.. سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك مع بداية التعاملات الصباحية

الذهب

عيار 21 بكام؟ أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 14 أكتوبر

وزارة البترول

أول رد من الوزارة على ضبط مسؤولين في شركات بترول بتهمة تلقي رشوة

صورة ارشيفية

تقلبات جوية حادة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من طقس اليوم

حالة الطقس

تقلبات الخريف تبدأ بصدمة دافئة .. الأرصاد تحذّر من حالة الطقس اليوم الأربعاء

اكتشاف اثري سمنود

أول رد.. مدير آثار الغربية يكشف تفاصيل العثور على تمثالين ملكيين بقرية بهبيت الحجارة

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مضيفة الطيران عزة رمزي

توفيت في هجوم مطار الرياض.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مضيفة الطيران عزة رمزي

رئيس شعبة الدواجن: ارتفاع الأسعار تصحيح للسعر العادل بعد 8 أشهر من الخسائر

رئيس شعبة الدواجن: ارتفاع الأسعار تصحيح للسعر العادل بعد 8 أشهر من الخسائر

ترشيحاتنا

البريد الميت.. طن من المتفجرات عبر الحدود السورية| كيف وصلت الشاحنة إلى لبنان؟

البريد الميت.. طن متفجرات تعبر الحدود السورية| كيف وصلت الشاحنة إلى لبنان؟

الطاعون في روسيا.. هل تحولت الأزمة الصحية إلى سلاح سياسي؟

الطاعون.. هل تحولت الأزمة الصحية إلى سلاح سياسي بين روسيا وأوكرانيا؟

لحظة انتشال جثمان الشاب إسلام بعد 13 يوما من البحث

بعد 13 يومًا من البحث.. الإنقاذ النهري بأسيوط يعثر على جثمان شاب غرق في نيل بني شقير

بالصور

نور اللبنانية تبرز جمالها بمكياج ناعم

نور اللبنانية تبرز جمالها بمكياج ناعم
نور اللبنانية تبرز جمالها بمكياج ناعم
نور اللبنانية تبرز جمالها بمكياج ناعم

طريقة عمل صلصة المكرونة الحمراء بوصفات مختلفة.. سر الطعم الغني زي المطاعم

طريقة عمل صلصة المكرونة الحمراء بوصفات مختلفة
طريقة عمل صلصة المكرونة الحمراء بوصفات مختلفة
طريقة عمل صلصة المكرونة الحمراء بوصفات مختلفة

هل السوشيال ميديا تزيد القلق؟.. علامات تكشف تأثيرها عليك

هل السوشيال ميديا تزيد القلق؟ علامات تكشف تأثيرها عليك
هل السوشيال ميديا تزيد القلق؟ علامات تكشف تأثيرها عليك
هل السوشيال ميديا تزيد القلق؟ علامات تكشف تأثيرها عليك

بكوب لبن و4 ملاعق زبدة.. حضري الجبنة الكريمي في المنزل

طريقة عمل الجبنة الكريمي في البيت بقوام ناعم وتكلفة اقتصادية
طريقة عمل الجبنة الكريمي في البيت بقوام ناعم وتكلفة اقتصادية
طريقة عمل الجبنة الكريمي في البيت بقوام ناعم وتكلفة اقتصادية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد