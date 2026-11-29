وجهت الإعلامية سهام صالح، خلال تصريحاتها في برنامج «الكلاسيكو» المذاع على قناة ON E، تحية خاصة إلى معتمد جمال، المدير الفني لنادي الزمالك، مشيدة بشخصيته وقدرته على فرض بصمته على أداء الفريق، مؤكدة أنه مدرب محترم ونجح في ترك طابع واضح على اللاعبين.

كما أشادت سهام صالح بالمستوى الذي يقدمه أحمد شريف، معتبرة أنه يمثل إضافة قوية للفريق، وأنه أثبت جدارته بالحصول على فرصة المشاركة أكثر من مرة، وأنه أفضل من ثنائي الأهلي بن جديدة وبقرار

وأشارت إلى أن شيكو بانزا أصبح النجم الأول للزمالك، بعدما باتت جميع الفرق المنافسة تحسب له ألف حساب.