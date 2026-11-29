نجح فريق بالميراس البرازيلي في التتويج بلقب بطولة كوبا ليبرتادوريس 2026، بعدما حقق فوزًا صعبًا على حساب نظيره أستوديانتس الأرجنتيني بهدف دون رد، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين على ملعب سينتيناريو بالعاصمة الأوروجويانية مونتيفيديو، ليحصد الفريق البرازيلي اللقب القاري ويضيف إنجازًا جديدًا إلى تاريخه.



وشهدت المواجهة النهائية منافسة قوية بين الفريقين، في ظل رغبة كل منهما في إنهاء مشواره بالبطولة على منصة التتويج، حيث تبادل الطرفان المحاولات الهجومية خلال أحداث اللقاء، وسط حذر دفاعي واضح، خاصة في الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي دون أن ينجح أي فريق في هز الشباك.

رامون سوسا يقود بالميراس لحصد اللقب القاري

ونجح بالميراس في فك شفرة دفاع أستوديانتس مع بداية الشوط الثاني، بعدما سجل رامون سوسا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 52، ليمنح فريقه الأفضلية في النتيجة ويضعه في المقدمة خلال المواجهة الحاسمة.

وحاول الفريق الأرجنتيني العودة في النتيجة خلال الدقائق المتبقية من المباراة، من خلال تكثيف محاولاته الهجومية والبحث عن هدف التعادل، إلا أن دفاع بالميراس نجح في الحفاظ على تقدمه، ليطلق الحكم صافرة النهاية معلنًا تتويج الفريق البرازيلي باللقب.

بالميراس يعادل رقم أستوديانتس في عدد الألقاب

وبهذا التتويج، رفع بالميراس رصيده إلى 4 ألقاب في بطولة كوبا ليبرتادوريس، بعدما سبق له الفوز بالبطولة في أعوام 1999 و2020 و2021، قبل أن يضيف النسخة الرابعة إلى سجله في عام 2026.

ويواصل الفريق البرازيلي بذلك تعزيز مكانته بين كبار أندية أمريكا الجنوبية، بعدما نجح في استعادة عرش البطولة القارية، مؤكدًا قدرته على المنافسة بقوة على الألقاب الكبرى.

في المقابل، فشل أستوديانتس الأرجنتيني في حصد لقبه الخامس بالبطولة، بعدما توقف رصيده عند 4 ألقاب، حققها في أعوام 1968 و1969 و1970 و2009، ليضيع حلم إضافة بطولة جديدة إلى خزائنه، ويكتفي بالوصافة بعد خسارة النهائي أمام بالميراس.