رسميا.. قرعة دور مجموعات بطولة كوبا ليبرتادوريس

أُجريت قرعة دور المجموعات لبطولة كوبا ليبرتادوريس 2026 ، في مقر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم بمدينة لوكي، وسط ترقب كبير من جماهير كرة القدم في القارة اللاتينية.

نظام توزيع الفرق

شهدت القرعة توزيع 32 فريقًا على 8 مجموعات، بواقع 4 فرق في كل مجموعة، حيث تم اعتماد نظام التصنيف إلى أربعة مستويات، بحيث تضم كل مجموعة فريقًا من كل مستوى، ما أسفر عن مواجهات متوازنة وقوية منذ الجولة الأولى.

أبرز مجموعات البطولة

جاءت المجموعة الأولى بقيادة فلومينينسي إلى جانب بوليفار، ديبورتيفو لا غويرا، وإنديبندينتي ريفادافيا.

وفي المجموعة الثانية، يتصدر بالميراس المنافسة مع سيرو بورتينيو، جونيور، وبرشلونة الإكوادوري.

أما المجموعة الثالثة فتُعد من الأقوى، حيث تضم بوكا جونيورز، كورينثيانز، يونيفرسيداد كاتوليكا، وسبورتينغ كريستال.

وفي المجموعة الرابعة، يتواجد بينيارول مع كروزيرو وروزاريو سنترال وديبورتيس توليما.

المجموعة الخامسة تشهد صراعًا كولومبيًا قويًا، بينما تضم السادسة فرقًا بارزة مثل إل دي يو كيتو واستوديانتس.

وفي المجموعة السابعة، يدخل فلامنغو حامل اللقب المنافسة رفقة ليبرتاد وكوزكو وبلاتينسي.

أما المجموعة الثامنة، فتضم إنديبندينتي ديل فال، لانوس، كوكيمبو أونيدو، وجامعة فنزويلا المركزية.

مواعيد البطولة

من المقرر أن تنطلق مباريات دور المجموعات في 8 أبريل 2026، على أن تستمر المنافسات حتى الأدوار النهائية التي تشهد إثارة كبيرة كعادة البطولة.

نهائي تاريخي في مونتيفيديو

تُختتم البطولة يوم 28 نوفمبر 2026، بإقامة المباراة النهائية على ملعب ملعب سنتيناريو في مونتيفيديو، في حدث كروي منتظر يجمع أفضل أندية القارة.

فلامنجو يدافع عن اللقب

يدخل فلامنجو النسخة الحالية بطموح الحفاظ على لقبه، بعد تتويجه بنسخة 2025، وسط منافسة شرسة من كبار أندية أمريكا الجنوبية.