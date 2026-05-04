كاف حسم الجدل.. هل تشارك 3 أندية مصرية في دوري أبطال أفريقيا؟

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تأجيل حسم مقترح زيادة عدد الأندية المشاركة في دوري أبطال أفريقيا،  بعد ظهور عقبات تنظيمية حالت دون تطبيق الفكرة في الوقت الحالي، رغم الجدل الواسع الذي صاحبها خلال الفترة الماضية. 

كانت تقارير قد أشارت إلى إمكانية رفع عدد الفرق المشاركة من الدول الكبرى إلى ثلاثة أو أربعة أندية بدلًا من اثنين، بداية من الموسم المقبل، وهو ما كان سيمنح أندية إضافية فرصة الظهور في البطولة القارية، ويفتح الباب أمام سيناريوهات جديدة، من بينها مشاركة فرق حتى في حال عدم إنهاء الدوري ضمن أول مركزين.

حسب التقارير المتداولة، فإن الأزمة لا تتعلق بفكرة التوسيع نفسها، بل بصعوبة تنفيذها عمليًا على أرض الواقع، إذ إن زيادة عدد الفرق ستؤدي تلقائيًا إلى زيادة عدد المباريات، خاصة في الأدوار التمهيدية، وهو ما يتطلب وقتًا إضافيًا غير متوفر في جدول المسابقات الحالي. 

وتزداد المشكلة تعقيدًا مع ازدحام الأجندة الكروية في أفريقيا، حيث يتزامن الموسم الجديد مع تصفيات كأس أمم إفريقيا، إلى جانب إقامة البطولة نفسها في نهاية الموسم، ما يضع ضغطًا كبيرًا على الجدول الزمني ويجعل إضافة مباريات جديدة أمرًا بالغ الصعوبة. 

كان الهدف من المقترح هو تعزيز قوة المنافسة وزيادة القيمة التسويقية للبطولة، عبر إتاحة الفرصة لعدد أكبر من الأندية الجماهيرية للمشاركة، خاصة من الدول صاحبة التصنيف الأعلى مثل مصر والمغرب والجزائر وتونس وجنوب إفريقيا ونيجيريا، والتي تمتلك حاليًا مقعدين فقط في دوري الأبطال ومثلهما في الكونفدرالية. 

وفي ظل هذه التحديات، قرر “كاف” ترحيل المشروع مؤقتًا، على أمل إيجاد صيغة مناسبة تحقق التوازن بين تطوير البطولة والحفاظ على استقرار جدول المباريات، خصوصًا مع الضغط الكبير الذي تشهده مسابقات القارة في الوقت الراهن.

ومن المقرر أن يبقى ملف زيادة عدد الأندية معلقًا حتى إشعار آخر، في انتظار حلول عملية تتيح تنفيذ الفكرة دون التأثير سلبًا على نظام البطولات الإفريقية.

في سياق متصل، كشف أحمد حسن، كابتن منتخب مصر السابق، حقيقة الأخبار المتداولة بشأن مشاركة 3 أندية من الدوري المصري في بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2026-2027.

وقال "الصقر" في تصريحات عبر برنامجه "الكابتن"، المذاع على قناة dmc: "انتشرت أخبار كثيرة في الفترة الأخيرة عن مشاركة 3 أندية من الدوري المصري في بطولة دوري أبطال إفريقيا".

وتابع: "تأكدنا من مصادرنا داخل الاتحاد الإفريقي أن هذا الأمر عارٍ تمامًا من الصحة".

وأكمل: "دوري أبطال إفريقيا في الموسم الجديد ستُقام في موعدها، وبنفس نظام الأعوام الماضية، وقد يتم هذا الأمر "مشاركة 3 أندية من الدوري المصري" في المستقبل، وليس الآن".

واختتم "الصقر" حديثه قائلاً: "هناك اتجاه لإقامة بطولة دوري السوبر الإفريقي، والتي قد تعود مرة أخرى وبنظام مختلف خلال الفترة القادمة، وعلى الجميع الاجتهاد من أجل المنافسة في البطولات المختلفة".

