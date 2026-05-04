سامي الشيشيني يوجه رسائل خاصة إلى لاعبي الزمالك قبل لقاء سموحة

أكد سامي الشيشيني، نجم الزمالك السابق، على ضرورة إراحة عبد الله السعيد في مواجهة سموحة، مشددًا على أهمية عودة عدي الدباغ إلى مركزه الطبيعي كمهاجم صريح.

وأوضح الشيشيني خلال تصريحات إذاعية عبر برنامج “الحريفة” أن أحمد ربيع لا يجيد اللعب كمدافع، ولا يمتلك الإحساس الكافي لهذا المركز، مشيرًا إلى أن اللاعب يُعد ظهيرًا أيمن مميزًا ويمكن الاستفادة منه بشكل أكبر في هذا الدور.

وأضاف أنه على دراية بإمكانيات أحمد ربيع، بعدما عمل معه في أندية السكة الحديد والبنك الأهلي، مؤكدًا أن الزمالك يمكنه توظيفه بشكل أفضل في الجبهة اليمنى.

وتابع أن محمد إسماعيل لا يفضل اللعب في خط الوسط، خاصة بعد التقييمات السلبية التي حصل عليها في هذا المركز، مطالبًا بالاعتماد عليه في مركز الليبرو المتقدم للاستفادة من قدراته بشكل أفضل.