سامي الشيشيني: الدوري في يد الزمالك ولا مجال لإهدار النقاط

أكد سامي الشيشيني، نجم الزمالك السابق، أن حسم لقب الدوري لا يزال في يد لاعبي الفريق، مشددًا على ضرورة تحقيق الفوز في المباريات المتبقية وعدم التفريط في أي نقاط.

وقال الشيشيني، في تصريحات إذاعية عبر برنامج “الحريفة”، إن الزمالك لن يكون أمامه مبرر حال فقدان أي نقطة خلال مواجهتي سموحة وسيراميكا كليوباترا، مؤكدًا أن الفريق يملك فرصة حقيقية للتتويج حال الحفاظ على تركيزه حتى النهاية.

وأضاف أن الضغوط ستكون كبيرة على اللاعبين في آخر مباراتين، موضحًا أن التحدي الحقيقي يتمثل في قدرتهم على التعامل مع هذه الضغوط وإثبات أنهم على قدر المسؤولية.

واختتم الشيشيني تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب شخصية قوية داخل الملعب، لتحقيق الهدف وحسم لقب الدوري.