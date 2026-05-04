نجم الزمالك السابق: ناصر منسي مش أسطورة ومحتاج يراجع نفسه قبل فوات الأوان

انتقد عصام مرعي نجم الزمالك السابق أداء مهاجم الفريق ناصر منسي، مطالبًا بإجلاسه على مقاعد البدلاء خلال الفترة الحالية، ومنح الفرصة للاعب عدي الدباغ في مركز المهاجم الصريح.

وقال مرعي في تصريحات إذاعية عبر برنامج “الكلام المظبوط”، إن وصف ناصر منسي بـ"الأسطورة" مبالغ فيه، مؤكدًا أن اللاعب لم يصل بعد إلى هذا المستوى، ولا يزال بحاجة إلى تطوير الكثير من الجوانب في أدائه.

وأضاف أن هناك ضرورة لعقد جلسة مع اللاعب، لإعادة توجيهه فنيًا ونفسيًا، في ظل شعوره الزائد بالثقة وارتفاع النزعة الفردية في أدائه، مشددًا على أهمية تصحيح هذه الأمور خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن ناصر منسي لاعب مجتهد ويقدم مستوى جيدًا، وهو ما يجعله يحظى بالتوفيق، لكنه في الوقت نفسه لا يُعد مهاجمًا مهاريًا أو محطة يعتمد عليها الفريق في بناء الهجمات.

واختتم مرعي تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب قرارات فنية حاسمة، لضمان تحقيق أفضل استفادة من العناصر الهجومية داخل الفريق.