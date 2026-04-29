نجم الزمالك السابق يطالب بالدفع بمنسي والدباغ وبانزا في القمة

أكد تامر صقر نجم الزمالك السابق، أن ناصر منسي أصبح محطة هجومية مهمة جدًا داخل صفوف الزمالك، مشيرًا إلى اختلافه الكبير عن التونسي سيف الجزيري الذي يراه مناسبا أكثر فى مواجهة الأهلي.

وأوضح صقر فى تصريحات إذاعية" أن الأفضل للزمالك في مباراة القمة المقبلة هو البدء بالثنائي عدي الدباغ وشيكو بانزا إلى جانب ناصر منسي، مؤكدًا أن هذا الثلاثي قادر على التسبب في مشاكل كبيرة لدفاع الأهلي خلال اللقاء المرتقب.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز موسم 2025-26، في الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل، الموافق الأول من شهر مايو المقبل ضمن لقاءات الجولة الخامسة بالبطولة المحلية.

وتذاع مباراة الأهلي والزمالك على قناة أون سبورت الناقل الحصري للبطولة المحلية.

اشتعال منافسة الدوري الممتاز

اشتعلت المنافسة على لقب بطولة الدوري المصري، بعد نهاية الجولة الرابعة من مرحلة حسم اللقب، في ظل تعادل الزمالك سلبيًا مع إنبي وفوز بيراميدز على الأهلي بثلاثية نظيفة.

بتلك النتائج يتصدر الزمالك بطولة الدوري المصري برصيد 50 نقطة، ويأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 47 نقطة، ثم الأهلي ثالثًا برصيد 44 نقطة.

ترتيب مجموعة التتويج قبل الجولة الخامسة

ترتيب الدوري المصري، واصل الزمالك تربعه على قمة مجموعة التتويج في الدوري المصري الممتاز بفارق ثلاث نقاط عن بيراميدز صاحب الوصافة و6 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثالث بعد انتهاء الجولة الرابعة.

