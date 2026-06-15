باكستان تثمن دور الدوحة والرياض وأنقرة في إنجاز التفاهم الأمريكي الإيراني

أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران جاء نتيجة جهود دبلوماسية مكثفة شاركت فيها عدة أطراف إقليمية ودولية، موجهاً الشكر إلى دولة قطر والمملكة العربية السعودية وتركيا على مساهماتها في تقريب وجهات النظر بين الجانبين.

وقال شريف، في تصريحات نشرها عبر منصة "إكس"، إن باكستان تعرب عن تقديرها لالتزام كل من واشنطن وطهران باختيار المسار الدبلوماسي لمعالجة الخلافات، معتبراً أن هذا التوجه يمثل فرصة مهمة لخفض التوترات وفتح صفحة جديدة من الحوار في المنطقة.

وأضاف: "نتوجه بخالص الشكر إلى قيادة دولة قطر على دعمها وجهودها في التوصل إلى هذا الاتفاق، كما نعرب عن تقديرنا للدور الذي قامت به المملكة العربية السعودية وتركيا ومساهماتهما الكبيرة في إنجاح المساعي الدبلوماسية".

وأوضح رئيس الوزراء الباكستاني أن الاتفاق يتضمن وقفاً فورياً ودائماً للعمليات العسكرية، إلى جانب العمل على احتواء تداعيات الصراع في الساحات المرتبطة بالنفوذ الإقليمي للطرفين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي ومنع اتساع دائرة المواجهة.

وكشف شريف أن مراسم التوقيع الرسمي على الاتفاق المرتقب ستُعقد يوم الجمعة 19 يونيو في سويسرا، بعد استكمال المشاورات الفنية والترتيبات النهائية الخاصة بتنفيذ بنوده وآليات متابعته.

ويأتي هذا التطور في ظل أجواء إقليمية شديدة الحساسية، ما يمنح الاتفاق أهمية استثنائية باعتباره خطوة قد تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التهدئة وإعادة بناء الثقة بين الولايات المتحدة وإيران، مع انعكاسات محتملة على عدد من الملفات الساخنة في الشرق الأوسط.