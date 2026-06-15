إيران تعلن اتفاق اللحظة الأخيرة.. وقف الحرب الليلة وتوقيع مذكرة التفاهم مع أمريكا الجمعة

أعلنت إيران الانتهاء من الصياغة النهائية لمذكرة التفاهم المرتقبة مع الولايات المتحدة، مؤكدة أن التوقيع الرسمي سيتم يوم الجمعة المقبل في مدينة جنيف السويسرية، في خطوة قد تمهد لإنهاء مرحلة من التصعيد العسكري والتوتر الإقليمي.

ونقل التليفزيون الإيراني عن نائب وزير الخارجية كاظم غريب آبادي قوله إن المحادثات المكثفة التي جرت خلال الأيام الماضية عبر الوسطاء أفضت إلى اعتماد النص النهائي للمذكرة، مشيراً إلى أن وقفاً فورياً ودائماً للعمليات العسكرية على مختلف الجبهات، بما في ذلك لبنان، سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الليلة.

وأضاف آبادي أن التفاهم يتضمن أيضاً إنهاء الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، على أن تبدأ بعد التوقيع جولة مفاوضات تمتد لمدة 60 يوماً بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي وشامل بين الطرفين.

وأكد المسؤول الإيراني أن نشر نص مذكرة التفاهم سيتم عقب توقيعها رسمياً، مشدداً على أن الاتفاق "لا يعني الثقة في الطرف الآخر"، وأن طهران ستحتفظ بحق اتخاذ ما وصفها بـ"الإجراءات المناسبة" في حال وقوع أي خروقات.

واعتبر آبادي أن ما وصفه بـ"القوة العسكرية الإيرانية والتهديدات القائمة" كان لهما دور في الوصول إلى الصياغة النهائية للمذكرة، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى جنيف ترقباً لما قد يشكل تحولاً كبيراً في مسار العلاقات بين واشنطن وطهران وانعكاساته على ملفات المنطقة الملتهبة.