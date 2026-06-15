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متى تحذف بطاقة التموين أو أحد المستفيدين من منظومة الدعم؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

متى تحذف بطاقة التموين أو أحد المستفيدين من منظومة الدعم؟

بطاقة التموين
بطاقة التموين
عبد العزيز جمال

تتولى وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الجهات المعنية تنقية البطاقات التموينية لخروج غير المستحقين من منظومة الدعم، حيث أكدت الوزارة أن إيقاف بعض بطاقات التموين مؤخرًا ضمن أعمال التنقية لقواعد بيانات المستحقين جاء طبقًا لمحددات العدالة الاجتماعية.

وأشارت الوزارة إلى أن جميع الأسر المستحقة مازالت تصرف الدعم ضمن مقررات التموين الشهرية دون انقطاع، وأن عملية الحذف تستهدف فقط الفئات التي تنطبق عليها محددات العدالة الاجتماعية.
 

اسهل طريقة لتفعيل بطاقة التموين بالموبيل

أسباب إيقاف بطاقات التموين

أوضحت وزارة التموين أن إيقاف بعض بطاقات التموين مؤخرًا جاء ضمن أعمال التنقية لقواعد بيانات المستحقين، طبقًا لمحددات العدالة الاجتماعية، والتي تشمل:

امتلاك وحدة سكنية فارهة (كمبوندات أو قرى سياحية).

امتلاك شركة وفقًا لبيانات السجل التجاري.

وجود أبناء في مدارس دولية (ذات المصروفات المرتفعة).

استيراد سيارات من الخارج.

امتلاك سيارة فارهة (موديل حديث وفئة مرتفعة).

امتلاك أكثر من سيارة.

متى تحذف بطاقة التموين بالكامل؟ ومتى يحذف مستفيد فقط؟

أكدت وزارة التموين أن عملية حذف البطاقات التموينية تتم وفق حالات محددة، حيث يتم إيقاف البطاقات التموينية حال انطباق محددات العدالة الاجتماعية المعتمدة على رب الأسرة أو أحد المستفيدين.

إذا كان رب الأسرة (صاحب البطاقة) هو من ينطبق عليه محددات العدالة: يتم حذف البطاقة بالكامل.

إذا كان أحد المستفيدين (وليس صاحب البطاقة) هو من ينطبق عليه محددات العدالة: يتم حذف هذا المستفيد فقط، وتظل البطاقة فعالة دون إيقافها.

هذا التمييز في المعالجة يهدف إلى عدم معاقبة باقي أفراد الأسرة المستحقين للدعم نتيجة وجود فرد غير مستحق على البطاقة نفسها.
 

بطاقة التموين

فتح باب التظلمات للبطاقات المتوقفة

بدأت وزارة التموين اعتبارًا من اليوم الأحد 14 يونيو 2026، فتح باب التظلمات لإيقاف بطاقات التموين لأي شخص يرى أنه مستحق للدعم ويرغب في التقديم بطلب حول إيقاف البطاقة التموينية الخاصة به، وذلك عبر منصة "مصر الرقمية".

خطوات تقديم التظلم عبر منصة مصر الرقمية

يمكن للمواطنين المتضررين من إيقاف بطاقاتهم التموينية تقديم تظلماتهم عبر اتباع الخطوات التالية:

الدخول على استمارة تحديث البيانات بمنصة مصر الرقمية.

تقديم تظلم إلى مكتب التموين التابع له المواطن، مع تقديم نموذج استكمال تحديث البيانات مرفقًا بالمستندات الدالة على صحة تظلمه وأحقيته في العودة إلى صرف الدعم التمويني.

إرسال بيانات التظلم مقترنًا بسبب الحذف إلى مركز خدمة العملاء على الخط الساخن رقم 19959.

مراجعة البيانات والتأكد من صحتها، وفي حالة استحقاق المواطن للدعم، سيتم تفعيل البطاقة التموينية اعتبارًا من الشهر التالي.

المستندات المطلوبة لتقديم التظلم

لضمان قبول التظلم، يجب تجهيز المستندات التالية:

  • بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة (سارية).
  • إيصال كهرباء حديث للوحدة السكنية (لا يزيد عن 3 أشهر).
  • وثيقة الزواج.
  • شهادات ميلاد الأبناء أو بطاقاتهم الشخصية.
  • بيانات المقيمين على البطاقة.
  • أي مستندات أخرى تثبت استحقاق الدعم.

حالات لا تشملها التظلمات

أشارت وزارة التموين إلى أن بعض الحالات لا تشملها التظلمات، مثل:

  • امتلاك وحدة سكنية فاخرة في الكمبوندات أو القرى السياحية.
  • امتلاك سيارة فارهة أو أكثر من سيارة.
  • امتلاك شركة أو نشاط تجاري.
  • وجود أبناء في مدارس دولية.

في هذه الحالات، لا يمكن استرجاع الدعم لأن الحذف جاء بناءً على محددات عدالة اجتماعية واضحة.
 

تحديث بطاقة التموين

نصائح لأصحاب البطاقات الموقوفة

  • التوجه إلى مديرية التموين التابعة لمحل السكن لتقديم التظلم.
  • تجهيز جميع المستندات التي تثبت استحقاق الدعم.
  • تحديث البيانات الشخصية قبل تقديم التظلم.
  • عدم الانسياق وراء أي وسيط يزعم إعادة البطاقة مقابل مبالغ مالية.
  • متابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عن وزارة التموين.
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