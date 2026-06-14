عبر منصة مصر الرقمية.. طريقة التظلم على بطاقات التموين المتوقفة وموعد إعادة التفعيل

تزايدت تساؤلات العديد من المواطنين، عن كيفية التقديم على تظلمات بطاقات التموين 2026، وذلك بعد إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد 14 يونيو 2026، عن فتح باب التظلمات لمن يرغب في تقديم طلب حول إيقاف البطاقة الخاصة به ويرى أنه يستحق الدعم.

خطوات تقديم التظلم على بطاقات التموين المتوقفة

يمكن للراغبين في تقديم طلب تظلم حول إيقاف بطاقته التموينية، اتباع الخطوات التالية:

- الدخول عبر منصة مصر الرقمية من هنــــــــــا.

- الضغط على استمارة تحديث البيانات «الدخل - الإنفاق - الاستهلاك - الحيازة».

- طباعة استمارة تحديث البيانات بعد استكمال التحديث الإلكتروني.

- يقدم المواطن إلى مكتب التموين التابع له نموذج استكمال تحديث البيانات مرفقا بالمستندات الدالة على صحة تظلمه وأحقيته في العودة إلى صرف الدعم التمويني.

- أو إرسال المواطن بيانات التظلم موضحًا سبب الحذف إلى مركز خدمة العملاء على الخط الساخن رقم 19959، وذلك لضمان تسجيل الطلبات ومتابعتها ضمن المنظومة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.

موعد إعادة التفعيل

تقوم الجهات المختصة بمراجعة البيانات والتأكد من صحتها وفي حال إثبات استحقاق المواطن للدعم سيتم إعادة تفعيل البطاقة التموينية الخاصة به مرة أخرى في الشهر التالي.

وبدورها، تقوم إدارات التفتيش الفني بتجميع التظلمات وإعداد كشوف جماعية بها ورفعها إلى وزارة التموين بصورة دورية كل 15 يوما لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، على أن يتم مراجعة البيانات والتأكد من صحتها، وفي حال ثبوت استحقاق المواطن للدعم يتم إعادة تفعيل البطاقة التموينية وصرف المقررات اعتبارًا من الشهر التالي.

حالات إيقاف البطاقة الجائز التظلم عليها

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أكدت أنه لا مساس بالمستحقين للدعم على بطاقات التموين، خاصة الأسر الأولى بالرعاية، إلا أن إيقاف بعض بطاقات التموين مؤخرا ضمن أعمال التنقية لقواعد بيانات المستحقين جاء طبقا لمحددات العدالة الاجتماعية، حيث حددت منظومة التموين عددًا من الحالات التي قد تؤدي إلى إيقاف بطاقة التموين، ولكن يمكن تقديم تظلمات التموين عليها إذا ثبت أن الإيقاف كان خطأ، وتشمل هذه الحالات:

- عدم حذف المتوفين من البطاقة التموينية (وجود أسماء متوفية لا تزال مقيدة).

- تسجيل أفراد على البطاقة دون وجود صلة قرابة حقيقية.

- سفر أحد المستفيدين للخارج لفترات طويلة دون إخطار مكتب التموين.

- عدم استخدام البطاقة التموينية في صرف السلع لمدة تزيد على 6 أشهر متتالية.

بينما هناك أسباب توقف البطاقة نهائيا

ـ امتلاك وحدة سكنية فارهة.

ـ امتلاك شركة أو أولاد في مدارس دولية.

ـ استيراد سيارات من الخارج أو امتلاك سيارة فارهة أو أكثر من سيارة.