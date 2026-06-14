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وزارة التموين تحسم الجدل: لا صحة لإلغاء 850 ألف بطاقة تموينية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزارة التموين تحسم الجدل: لا صحة لإلغاء 850 ألف بطاقة تموينية

بطاقات التموين
بطاقات التموين
رحمة سمير

أكد الدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للخدمات الرقمية، عدم صحة الأرقام المتداولة بشأن عدد المواطنين الذين تم إلغاء بطاقات التموين الخاصة بهم، موضحًا أن ما يتردد حول إلغاء 850 ألف بطاقة تموينية غير صحيح، وأن الرقم الحقيقي سيتم الإعلان عنه عقب انتهاء أعمال التنقية والمراجعة.

وأضاف شتا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، أن إلغاء بطاقات التموين سيتم على مراحل، وليس دفعة واحدة.

وأوضح أن بطاقات التموين يتم إيقافها في حال انطباق محددات العدالة الاجتماعية المعتمدة على رب الأسرة أو أحد المستفيدين المدرجين على البطاقة، قائلًا: "إذا انطبقت محددات العدالة الاجتماعية على رب الأسرة يتم إلغاء البطاقة بالكامل، أما إذا انطبقت على أحد المستفيدين فقط، فيتم حذف المستفيد مع استمرار البطاقة في العمل لباقي أفراد الأسرة".

وأشار إلى أن محددات العدالة الاجتماعية معروفة للمواطنين، وتعكس ارتفاع مستوى الدخل أو القدرة المالية، مؤكدًا أن الوزارة لا تستهدف الأسر الأولى بالرعاية أو الأقل دخلًا.

وأضاف أن من بين المؤشرات التي قد تؤدي إلى الاستبعاد من منظومة الدعم امتلاك سيارة فاخرة، أو الإقامة في تجمعات سكنية راقية، أو سداد مصروفات مرتفعة لمدارس أو جامعات دولية، وهي مؤشرات تدل على عدم الحاجة إلى الدعم التمويني.

وزير التموين بطاقة المواطنين بطاقات التموين العدالة الاجتماعية

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