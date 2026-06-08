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بديل بطاقة التموين.. كل ما تريد معرفته عن الكارت الموحد الجديد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

بديل بطاقة التموين.. كل ما تريد معرفته عن الكارت الموحد الجديد

الكارت الموحد
الكارت الموحد
قسم الخدمات

​في إطار جهود الدولة للتحول الرقمي وتيسير تقديم الخدمات الحكومية، أعلنت الجهات المعنية عن إطلاق "الكارت الموحد" ليكون بديلًا عصريًا وذكيًا لبطاقة التموين التقليدية. 

ولا تقتصر أهمية هذا الكارت على كونه بديلًا مجانيًا فقط، بل يمثل منصة موحدة تجمع العديد من الخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطن في حياته اليومية.

بديل بطاقة التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد 2025 واستخداماته

و​في هذا التقرير، نستعرض الدليل الكامل والخطوات التفصيلية لكيفية استخراج الكارت الموحد والاستفادة من خدماته.

​ما هو الكارت الموحد؟

والكارت الموحد ​هو كارت ذكي يتم إصداره بشكل مجاني تمامًا للمواطنين المستحقين، ويعتمد على تكنولوجيا البصمة الذكية لضمان وصول الدعم والخدمات إلى مستحقيها الفعليين ومنع أي تلاعب.

​أبرز الخدمات التي يقدمها الكارت:

  1. ​صرف الخبز والسلع التموينية المدعمة.
  2. ​منظومة التأمين الصحي الشامل.
  3. ​خدمات بريدية ومدفوعات إلكترونية متعددة.
بديل بطاقة التموين.. كيفية استخراج الكارت الموحد 2025 ومميزاته؟

​خطوات وشروط الحصول على الكارت الموحد

و​للحصول على الكارت، يمر المواطن برحلة رقمية ميسرة تعتمد على البيانات القومية، وتتمثل الخطوات فيما يلي:

فتح حساب بريدي: يتطلب استخراج الكارت فتح حساب بريدي مجاني لكل مواطن مستحق.

تسجيل البيانات الأساسية: يتم تسجيل الكارت وربطه بـ الرقم القومي الخاص بالمواطن بالإضافة إلى رقم الهاتف المحمول المسجل باسمه.

انتظار الرسالة النصية: بعد مراجعة البيانات، تصل للمواطن رسالة نصية (SMS) على هاتفه المحمول تُحدد له بدقة موعد ومكان استلام الكارت.

​ماذا تفعل في حال تأخر الرسالة؟

​وإذا كنت من الفئات المستحقة ولم تصلك الرسالة النصية الخاصة بتحديد موعد ومكان الاستلام، يمكنك التواصل مباشرة عبر الاتصال بالخط الساخن على رقم 15999 للاستفسار وتقديم الدعم الفني.

و​يمثل الكارت الموحد خطوة كبرى نحو المستقبل، حيث يدمج الخدمات الحكومية في بطاقة واحدة، مما يوفر الوقت والجهد على المواطن المِصري ويضمن له حياة أكثر سهولة وذكاءً.

الكارت الموحد

الموقف التنفيذي الحالي لمنظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد

وكان عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات منظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد، وذلك بحضور المهندس محمود بدوي مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمي، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي الحالي لمنظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد، ومتابعة مراحل التطبيق وآليات التكامل بين قواعد البيانات والجهات المشاركة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الحكومية وضمان وصول الدعم والخدمات لمستحقيها بكفاءة وشفافية.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة تعمل بالتنسيق الكامل مع مختلف جهات الدولة المعنية لدعم جهود التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن كارت الخدمات الحكومية الموحد يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة خدمات متطورة ومتكاملة تيسر على المواطنين الحصول على الخدمات المختلفة من خلال منصة موحدة وآمنة.

كما تناول الاجتماع مناقشة عدد من الجوانب الفنية والتشغيلية الخاصة بالمنظومة، وآليات التوسع التدريجي في التطبيق، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية وتقديم خدمات حكومية رقمية متطورة تلبي احتياجات المواطنين وتواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي والشمول المالي.

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