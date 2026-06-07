مافيش طوابير.. طريقة نقل ملكية وحدات الإسكان إلكترونياً بالخطوات

​في خطوة هامة نحو التحول الرقمي وتطبيق قواعد الحوكمة، أعلنت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إتاحة خدمة نقل ملكية الوحدات العقارية (سكنية، تجارية، إدارية) إلكترونياً عبر أجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان.

يأتي ذلك تيسيراً على المواطنين ودون الحاجة لزيارة مقر صندوق الإسكان الاجتماعي بالقاهرة.

​شروط قبول طلب نقل الملكية

و​أوضحت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي للصندوق، أن الخدمة تتاح للعملاء وفق الشروط التالية:

​انقضاء فترة حظر التصرف (7 سنوات من الاستلام) وموافقة جهة التمويل، أو السداد المعجل للمديونية والحصول على مخالصة.

​خلو الوحدة من مشاكل التخصيص أو المخالفات القانونية.

​سداد قيمة الصيانة (5% من قيمة الوحدة) أو تقديم ما يثبت سدادها.

​المستندات المطلوبة للتقديم

و​يجب على المواطن إحضار أصول وصور المستندات التالية لتسليمها للموظف المختص:

​صورة العقد (للعميل النقدي) أو مخالصة البنك (لعميل التمويل العقاري).

​صور ضوئية من: محضر استلام الوحدة، عقد البيع، وبطاقتي الرقم القومي للمتنازل والمتنازل إليه.

​أصل مخالصة جهة التمويل متضمنة تواريخ المنح والسداد.

​في حال الوفاة: صورة الإعلام الشرعي، وبطاقات الورثة، وموافقة النيابة الحسبية في حال وجود قُصّر.

​رسوم نقل الملكية

وبالنسبة لرسوم نقل الملكية، فهي كالآتي:

​الأقارب من الدرجة الأولى: 1% من إجمالي قيمة الوحدة بالعقد (بحد أدنى 5 آلاف جنيه).

​غير الأقارب: 10% من إجمالي قيمة الوحدة.

​رسوم إضافية: 1% من قيمة الوحدة لصالح جهاز المدينة أو المديرية المختصة بتلقي الطلب.

​آلية وطريقة التقديم الإلكتروني

و​لتسهيل الإجراءات، خصصت الوزارة موظفاً مختصاً بأجهزة المدن والمديريات يتولى القيام بالآتي:

​التحقق من شخصية المالك وصفة مقدم الطلب وتوقيعه (أو وكيله الرسمي).

​إدخال بيانات العميل إلكترونياً (الاسم، الرقم القومي، ورقم الهاتف المسجل بقاعدة بيانات الصندوق).

​رفع كافة المستندات المطلوبة بصيغة PDF في ملف واحد (لا يتجاوز 5 ميجابايت).

​عقب ذلك، تتولى الإدارات المختصة بالصندوق مراجعة الطلب بدقة، ويتم إخطار المواطن بموقف طلبه (بالقبول أو الرفض مع بيان السبب) عبر رسائل نصية قصيرة (SMS) دورية.

وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل

وتستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لطرح وحدات سكنية جديدة موجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 9»، التي تهدف إلى توفير وحدات سكنية في عدد من المدن الجديدة والمحافظات، بأنظمة سداد ميسرة تمتد لسنوات طويلة، وبأسعار مدعومة تناسب مختلف الفئات المستهدفة.

أوضح المهندس عمرو خطاب، مساعد وزير الإسكان والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أنه من المنتظر طرح مرحلة جديدة من وحدات الإعلان التاسع ضمن مبادرة سكن لكل المصريين 9 خلال فترة تقارب شهر.

وأضاف خطاب، خلال مداخلة هاتفية مع أحد البرامج، أن هذا الطرح يأتي في إطار تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية، خاصة الجاهزة للتسليم أو التي يتم تسليمها خلال مدة زمنية قصيرة، وذلك في عدد من المدن الجديدة والمحافظات المختلفة، بما يواكب احتياجات المواطنين ويعزز فرص الحصول على سكن مناسب