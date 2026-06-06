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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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بشرى سارة لملايين المواطنين.. موعد زيادة المعاشات 2026 رسميا في مصر

موعد زيادة المعاشات 2026
موعد زيادة المعاشات 2026
خالد يوسف

يترقب ملايين أصحاب المعاشات في مختلف المحافظات موعد تطبيق الزيادة السنوية الجديدة للمعاشات 2026، بالتزامن مع اقتراب بدء العام المالي الجديد، وسط اهتمام واسع بمعرفة موعد صرف الزيادة ونسبتها المقررة، خاصة في ظل جهود الدولة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية.

متى يبدأ تطبيق زيادة المعاشات 2026؟

تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتطبيق الزيادة السنوية للمعاشات مع بداية شهر يوليو المقبل، وذلك وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الذي ينظم آليات صرف الزيادات السنوية للمستحقين.

وأعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بدء صرف معاشات شهر يوليو 2026 اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 1 يوليو، وتصرف زيادة المعاشات السنوية لشهر يوليو بنسبة تصل إلى 15%، حيث من المقرر أن يستفيد أصحاب المعاشات من الزيادة الجديدة فور اعتمادها بشكل رسمي والانتهاء من الإجراءات المنظمة لها.

حسم نسبة الزيادة الجديدة

لا تزال الجهات المختصة تواصل دراسة المؤشرات المالية والاكتوارية الخاصة بمنظومة التأمينات الاجتماعية، تمهيدًا لتحديد نسبة الزيادة المقررة للعام المالي 2026-2027.

وأكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الزيادة السنوية للمعاشات تستحق اعتبارًا من الأول من يوليو من كل عام وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

ومن المنتظر الإعلان عن النسبة النهائية خلال الفترة المقبلة ضمن القرارات الاجتماعية التي تستهدف دعم أصحاب المعاشات وتحسين مستوى معيشتهم.

موعد صرف معاشات يوليو 2026

يبدأ صرف معاشات شهر يوليو اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، وهو الشهر الذي يشهد تطبيق الزيادة السنوية الجديدة بعد اعتمادها رسميًا.

ويحظى معاش يوليو باهتمام كبير من جانب المستفيدين باعتباره أول معاش يتم صرفه بالقيمة الجديدة بعد إضافة الزيادة المقررة.

استمرار صرف معاشات يونيو

وفي الوقت الحالي، تواصل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات شهر يونيو للمستحقين من خلال مختلف وسائل الصرف المتاحة، بما يضمن سهولة حصول المواطنين على مستحقاتهم دون تكدس أو ازدحام.

أماكن صرف المعاشات

أتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عدة وسائل لصرف المعاشات بهدف التيسير على المواطنين وتقليل الضغط على منافذ الصرف، وتشمل:

ـ ماكينات الصراف الآلي «ATM».

ـ مكاتب البريد المصري.

ـ فروع البنوك المختلفة.

ـ منافذ شركات الدفع الإلكتروني.

ـ المحافظ الإلكترونية المرتبطة بالهواتف المحمولة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار التيسير على أصحاب المعاشات وتوفير أكثر من وسيلة للحصول على المستحقات المالية بسهولة.

خطوات الاستعلام عن المعاشات بالرقم القومي

يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن بيانات المعاش إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عبر اتباع الخطوات التالية:

1ـ الدخول إلى موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وذلك من خلال الضغط هنــــــــــــــــــا.

2- اختيار خدمة صاحب معاش.

3- الضغط على الخدمات التأمينية.

4- اختيار الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

5- إدخال الرقم القومي بشكل صحيح.

6- الضغط على زر استعلام لعرض تفاصيل المعاش والبيانات الخاصة بالمستفيد.

زيادة المعاشات 2026 ملايين المواطنين تطبيق الزيادة السنوية بدء العام المالي الجديد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

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