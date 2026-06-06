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بشري لأصحاب المعاشات..الحكومة تكشف عن موعد استقرار منظومة التأمينات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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بشري لأصحاب المعاشات..الحكومة تكشف عن موعد استقرار منظومة التأمينات

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

تترقب شريحة واسعة من أصحاب المعاشات في مصر تطورات منظومة التأمينات الاجتماعية خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل التحول الرقمي الجاري داخل القطاع، وما تبعه من بعض التحديات الفنية خلال مرحلة نقل البيانات.

 ومع اقتراب شهر أغسطس، كشفت الحكومة عن مؤشرات إيجابية تتعلق باستقرار النظام وعودة انتظام الصرف بشكل كامل.

الحكومة: أغسطس بداية الاستقرار الكامل لمنظومة المعاشات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن شهر أغسطس المقبل سيمثل نقطة تحول مهمة في ملف المعاشات، حيث من المتوقع أن يشهد استقرارًا كاملًا في منظومة التأمينات الاجتماعية بعد الانتهاء من المرحلة الانتقالية الخاصة بتحديث البنية الرقمية.

وأوضح أن الدولة تستهدف الوصول إلى نظام أكثر كفاءة ودقة يضمن وصول المستحقات إلى أصحابها في مواعيدها دون تأخير.

نقل 6 ملايين ملف تأميني إلى النظام الجديد

وأشار رئيس الوزراء إلى أن عملية التطوير شملت نقل أكثر من 6 ملايين ملف تأميني من النظام القديم إلى النظام الإلكتروني الجديد، وهي عملية تقنية واسعة النطاق تمت على مراحل متتابعة.

وأضاف أن هذا التحول كان ضروريًا لتفادي مخاطر توقف النظام القديم، الذي كان يعاني من تقادم تقني قد يؤثر على استمرارية الخدمة.

معالجة التحديات وملفات متبقية

وكشف مدبولي أن عملية التحول صاحبتها بعض التأخيرات المؤقتة في عدد من الملفات، وهو أمر طبيعي في مثل هذه التحولات الرقمية الكبرى.

وأوضح أن هناك نحو 45 ألف ملف فقط ما زالت قيد المراجعة ضمن منظومة تضم ما يقرب من 11 مليون مستحق، مؤكدًا أنه سيتم الانتهاء منها خلال فترة قصيرة لا تتجاوز أسابيع قليلة.

برنامج إعلامي لتوضيح الحقائق وطمأنة المواطنين

وفي إطار تعزيز الشفافية، أعلن رئيس الوزراء عن إطلاق برنامج إعلامي متخصص يهدف إلى شرح تفاصيل منظومة التأمينات الاجتماعية للمواطنين، والرد على الشائعات التي أثيرت خلال الفترة الماضية.

ويأتي ذلك بهدف توضيح خطوات التطوير الجارية وشرح أسباب بعض التأخير الفني الذي حدث خلال المرحلة الانتقالية.

انتهاء المرحلة الانتقالية قريبًا

أكدت الحكومة أن العمل جارٍ على إنهاء المرحلة الانتقالية بالكامل خلال فترة وجيزة، بما يضمن عودة انتظام صرف المعاشات دون أي مشكلات فنية.

وشدد رئيس الوزراء على أن هذا الملف يحظى بمتابعة يومية نظرًا لأهميته لملايين المواطنين، مع توجيه الجهات المعنية بتقديم تحديثات دورية للرأي العام.

رسالة طمأنة لأصحاب المعاشات

واختتمت الحكومة تصريحاتها بالتأكيد على أن ما يحدث هو جزء من تحديث شامل لمنظومة التأمينات الاجتماعية، يهدف إلى تحسين الخدمة ورفع كفاءتها، مع ضمان عدم المساس بحقوق أصحاب المعاشات.

وأكدت أن شهر أغسطس سيكون بداية مرحلة أكثر استقرارًا ووضوحًا داخل المنظومة، بعد اكتمال أعمال التحول الرقمي.

صرف معاشات منظومة التأمينات حل أزمة سيستم التأمينات

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