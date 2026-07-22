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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اليابان:ارتفاع الإصابات بضربات الشمس إلى 287 شخصا

اليابان:ارتفاع الإصابات بضربات الشمس إلى 287 شخصا
اليابان:ارتفاع الإصابات بضربات الشمس إلى 287 شخصا
أ ش أ

 أعلنت إدارة الإطفاء في العاصمة اليابانية ارتفاع الإصابات بسبب ضربات الشمس في طوكيو وسط موجة حر قاسية تشهدها البلاد، إلى 287 شخصا.

وأفادت الإدارة - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الأربعاء - بأنه تم نقل المصابين الذين تتراوح أعمارهم مابين 3 و103 أعوام إلى المستشفى في طوكيو بعد أن ظهرت عليهم أعراض الإصابة بضربات الشمس، مشيرة إلى أن عشرة منهم في حالة حرجة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية من استمرار ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات خطيرة اليوم في مناطق شاسعة بالبلاد.. كما حذرت من ضربات الشمس في 41 محافظة من أصل 47 في البلاد تمتد من منطقة "توهوكو" إلى محافظة "أوكيناوا".

ونصحت الهيئة المواطنين بتجنب البقاء في الخارج لفترات طويلة واستخدام مكيفات الهواء وشرب كميات كافية من السوائل.

إدارة الإطفاء في العاصمة اليابانية ارتفاع الإصابات ضربات الشمس موجة حر قاسية

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