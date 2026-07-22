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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رسائل طمأنة لطلاب الثانوية العامة.. النتائج مبشرة ولا تعديل في الدرجات

وزير التعليم
وزير التعليم
البهى عمرو

تترقب آلاف الأسر المصرية إعلان نتيجة الثانوية العامة، في ظل حالة من القلق والانتظار التي يعيشها الطلاب وأولياء الأمور، مع اقتراب انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات.

 وبينما تتزايد التساؤلات حول موعد إعلان النتيجة، تؤكد الجهات المختصة أن جميع إجراءات المراجعة تتم بمنتهى الدقة لضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا، قبل اعتماد النتيجة رسميًا.  

تنسيق الجامعات
طلاب

وأكد شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن كل الشكاوى يتم التعامل معها من خلال غرفة العمليات بشكل عاجل في امتحان الثانوية العامة.

تنسيق الكليات 2026
طلاب

وقال زلطة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، إن "التعامل مع أي مخالفات في نفس اللحظة ولن نسمح بالإخلال بالنظام العام في امتحانات الثانوية العامة".

اختبارات القدرات
طلاب

وأكمل أنه لا توجد ظواهر غش جماعية في اي مدرسة على مستوى الجمهورية، وأن النتيجة بعد ثلاثة أسابيع، ومؤشرات النتائج لن تظهر بعد".

كشف شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن اجتماع الوزير مع ممثلي وأصحاب المدارس الدولية هدفه التأكيد على التزامهم بقوانين الدولة المصرية.

اختبارات القدرات 2026
طلاب

وأضاف زلطة، أنه تم التأكيد على الالتزام بالتعليمات الصادرة من الوزارة، مشيرا إلى أن الوزير أكد على ضرورة تطبيقها بشكل منظم.

وأشار المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن النسبة المحددة من وزارة التربية والتعليم تطبق في المدارس الدولية ولن يتم الخروج عنها.

وتابع، أن وزير التربية والتعليم أكد على ضرورة الالتزام بالقرارات الوزارية المنظمة للمصروفات الدراسية ونسبة الزيادة.

امتحانات الثانوية العامة
طلاب

كما قالت نيفين شحاتة، مسئول ملف التعليم بالأهرام، إن المؤشرات الحالية لنتيجة الثانوية العامة تشير إلى أن نسبة النجاح العامة ستكون مقاربة إلى حد كبير للعام الدراسي الماضي، رغم ارتفاع نسب النجاح في بعض المواد، موضحًا أن النتيجة بشكل عام ستكون أفضل، بينما سيظهر الاختلاف في عدد الدرجات النهائية ما نطلق عليه المجموع النهائي.

وأوضحت نيفين شحاتة خلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أن الشكاوى التي صاحبت امتحانات بعض المواد، وعلى رأسها الكيمياء، لا تعكس بالضرورة مستوى النتائج، مشيرًا إلى أن المؤشرات الأولية لتصحيح مادة الكيمياء تؤكد أن نسب النجاح فى هذه المادة تحديدا مطمئنة، مع وجود عدد كبير من الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية.

ونوهت مسئول ملف التعليم بالأهرام أن شكاوى الطلاب من صعوبة امتحانات الكيمياء والفيزياء ترجع في كثير من الأحيان إلى رغبتهم في الحصول على الدرجة الكاملة، باعتبارهما من المواد التي يعتمد عليها الطلاب في تجميع المجموع، بينما تختلف الشكاوى المتعلقة بالأسئلة المخصصة لقياس الفروق الفردية بين الطلاب.

وطمأنت نيفين شحاتة الطلاب وأولياء الأمور بأن النتائج ستكون مبشرة في جميع المواد التي كانت محل شكاوى، سواء الكيمياء أو الرياضيات أو اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية، مؤكدًا أن هناك ارتفاعًا في نسب النجاح مقارنة بالأعوام السابقة.

وحسم الصحفي محمد الشرقاوي، المتخصص في شؤون التعليم، الجدل المتداول بشأن إعادة توزيع درجات بعض مواد الثانوية العامة 2026، مؤكدًا أنه لا توجد حتى الآن أي مؤشرات على اتخاذ هذا الإجراء، في ظل عدم رصد اللجان الفنية لأي مشكلات تستدعي ذلك.

لا نية لإعادة توزيع الدرجات


وقال الشرقاوي، خلال لقائه مع الإعلاميين أحمد دياب ومحمد جوهر على قناة صدى البلد، إن اللجان الفنية المعنية بمراجعة الامتحانات عقدت اجتماعات خلال الفترة الماضية، وأكدت عدم وجود أي مشكلات في امتحانات مادتي الكيمياء أو الفيزياء، مضيفًا: “حتى الآن لم يظهر أي شيء، وأعتقد أن اللجان الفنية أبدت رأيها بأنه لا توجد أي مشكلة في الامتحانات السابقة، لكن دعونا ننتظر ما سيحدث خلال الفترة المقبلة.”

الوزارة لم ترصد أي مخالفات

 


وأوضح أن أي قرار بإعادة توزيع درجات مادة معينة يجب أن يصدر فور انتهاء الامتحان إذا ثبت وجود مشكلة جوهرية أو تزايدت الشكاوى بشأنها، مشيرًا إلى أن البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم أكدت أن الامتحانات جاءت مطابقة لمواصفات الورقة الامتحانية وسارت بصورة منضبطة.

وأضاف أنه لم تظهر أي اعتراضات من اللجان الفنية على سؤال أو مادة بعينها، وهو ما يرجح عدم إجراء أي تعديل على توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة.

التصحيح الإلكتروني يعزز العدالة

 


وأكد الشرقاوي أن التصحيح الإلكتروني يمثل نقلة مهمة في منظومة تقييم الطلاب، إذ يقلل من تأثير العامل البشري وما قد يرتبط به من إرهاق أو عوامل نفسية، بما يضمن دقة أكبر في رصد الدرجات وسرعة إعلان النتائج.

موقع نتيجة الثانوية العامة 2026 

 


يمكن لجميع طلاب الثانوية العامة 2026 جميع المحافظات ، الدخول الآن على موقع نتيجة الثانوية العامة 2026 من خلال الضغط على https://natega.elbalad.news/Registration

نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس 

 


للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس يمكن لجميع طلاب الثانوية العامة 2026 جميع المحافظات اتباع الخطوات التالية :

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