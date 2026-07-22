طريقة عمل بودنج الشوكولاتة في المنزل .. حلوى كريمية بمذاق غني

يعد بودنج الشوكولاتة من أشهر الحلويات الباردة التي تجمع بين المذاق الغني والقوام الكريمي الناعم، ويتميز بسهولة تحضيره باستخدام مكونات بسيطة متوفرة في كل منزل، مما يجعله خيارًا مثاليًا لتقديمه بعد الوجبات أو في المناسبات والتجمعات العائلية.

وفي السطور التالية نستعرض طريقة عمل بودنج الشوكولاتة بخطوات سهلة، إلى جانب أهم النصائح التي تضمن نجاح الوصفة.

طريقة عمل بودنج الشوكولاتة

طريقة عمل بودنج الشوكولاتة

مكونات بودنج الشوكولاتة:

كوبان من اللبن.

3 ملاعق كبيرة كاكاو خام.

3 ملاعق كبيرة نشا.

نصف كوب سكر.

100 جرام شوكولاتة داكنة أو شوكولاتة بالحليب.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة كبيرة زبدة.

طريقة عمل بودنج الشوكولاتة

طريقة عمل بودنج الشوكولاتة:

ـ ابدئي بخلط السكر مع الكاكاو الخام والنشا في قدر مناسب، ثم أضيفي اللبن تدريجيًا مع التقليب المستمر حتى تمتزج المكونات جيدًا دون تكتلات.

ـ ضعي الخليط على نار متوسطة مع التحريك باستمرار حتى يبدأ في التكاثف، ثم أضيفي الشوكولاتة المقطعة وواصلي التقليب حتى تذوب تمامًا.

ـ بعد ذلك، أضيفي الفانيليا والزبدة، وقلبي المزيج حتى يصبح ناعمًا ولامعًا بقوام كريمي متجانس.

ـ اسكبي البودنج في أكواب التقديم، واتركيه يبرد في درجة حرارة الغرفة لبضع دقائق، ثم ضعيه في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعتين حتى يتماسك ويصبح جاهزًا للتقديم.

طريقة عمل بودنج الشوكولاتة

نصائح لنجاح بودنج الشوكولاتة

للحصول على أفضل نتيجة، احرصي على التقليب المستمر أثناء الطهي حتى لا يلتصق الخليط بقاع القدر أو تتكون كتل من النشا، كما يفضل استخدام شوكولاتة عالية الجودة لإضفاء نكهة أغنى وقوام أكثر نعومة.

طريقة عمل بودنج الشوكولاتة

أفكار لتقديم بودنج الشوكولاتة

قدمي بودنج الشوكولاتة باردًا، ويمكن تزيينه بالكريمة المخفوقة أو الشوكولاتة المبشورة، كما يمكن إضافة شرائح الفراولة أو الموز، أو رش المكسرات المجروشة، للحصول على مذاق مميز ولمسة تقديم أنيقة تناسب جميع أفراد الأسرة.