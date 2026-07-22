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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تنظيم النقل البري .. أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك المصرية يوضح تفاصيل اتفاقية «التير»

أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك المصرية يوضح تفاصيل اتفاقية “التير”
أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك المصرية يوضح تفاصيل اتفاقية “التير”
شيماء جمال

قال أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك المصرية: إن اتفاقية التير هي المعاهدة الجمركية العالمية الوحيدة التي تنظم النقل البري الدولي، وهي منشأة تحت مظلة الاتحاد الدولي للنقل البري أى آر يو، الذي أُنشئ عام 1948، وبعدها في عام 1949 أُقرت معاهدة التير في صورتها الأولى.

وأضاف أحمد أموي خلال لقاء تليفزيونى عبر إكسترا نيوز: كان ذلك بعد الحرب العالمية الثانية، حيث كان هناك دمار شامل في الدول الأوروبية، وكانت الوسيلة الوحيدة للإمداد بالسلع والمنتجات المطلوبة للأسواق المختلفة هي النقل البري، فاتفقوا على نظام لتسهيل النقل بين الدول الأوروبية، وكان وقتها لا يوجد اتحاد أوروبي ولا سوق أوروبية مشتركة، وبدأت الاتفاقية بنواة من ثماني دول أوروبية اتفقت عام 1949.

وتابع رئيس مصلحة الجمارك المصرية: وتم تطوير الاتفاق إلى معاهدة تحت مظلة الأمم المتحدة عام 1959، ثم طُورت مرة أخرى في صورتها المعاصرة الحديثة عام 1975، فأصبحت تتضمن النقل متعدد الوسائط، بمعنى أن الشاحنة تصعد على مركب، ثم تنزل من المركب وتكمل في الدولة الأخرى، فهذه هي الصورة الحديثة التي ما زالت مستمرة حتى الآن.

أحمد أموي الجمارك الاتحاد الدولي النقل البرى اتفاقية التير المعاهدة الجمركية

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