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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بسبب المعاشات | الديهي يهاجم يوسف بطرس غالي .. وبكاء بسمة وهبة على الهواء .. أخبار التوك شو

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

وزير الري : نظام المناوبة أساس توزيع المياه .. وسنة حبس لإلقاء القمامة في الترع

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن  المناوبة في توزيع مياه الري النظام المعمول به في مصر، مشيرا إلى أن الترع يتم تشغيلها وفق جداول محددة، حيث تُفتح لمدة خمسة أيام ثم تُغلق خمسة أيام، وهو ما يدركه المزارعون جيدًا.

نشأت الديهي يفتح النار على يوسف بطرس غالي ويُطالب بمحاكمة من ضيع أموال المعاشات

فتح الإعلامي نشأت الديهي، النار على يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، بعد تصريحاته الأخيرة التي حاول من خلالها التنصل من أزمة أموال المعاشات والتأمينات وإلقائها على ظهر الرئيس الراحل حسني مبارك.

عبدالغفار يزف بشرى للأطباء والفرق الطبية: حوافز وبدلات جديدة قريبًا.. وأعتذر للمواطن عن أي معاناة

وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، رسالة طمأنة للعاملين بالقطاع الصحي، معلنًا أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة المالية على إعادة النظر في منظومة أجور الفرق الطبية، بما يساهم في تحسين أوضاع العاملين ودعم استقرار المنظومة الصحية.

نجل عبد الناصر: الإخوان حاولوا اغتيال والدي واستغلوا محمد نجيب بعد فشلهم في السيطرة على الثورة

كشف المهندس عبد الحكيم عبد الناصر، نجل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، عن محاولات جماعة الإخوان للسيطرة على ثورة 23 يوليو، مؤكدًا أنهم حاولوا اغتيال الرئيس الراحل أكثر من مرة بعد فشلهم في تحقيق أهدافهم.

أرقام صادمة عن الموت المفاجئ .. جمال شعبان يوجه رسالة عاجلة للمواطنين

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن حالات الموت المفاجئ شهدت زيادة ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن رصد حالات الوفاة المفاجئة أصبح منتشرًا بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تاج الدين : مصر تمتلك احتياطيًا استراتيجيًا من الأدوية يكفي 6 أشهر

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن الدولة حريصة على توفير المستلزمات الطبية والأدوية للمواطنين، موضحًا أن الطبيب عندما يصف دواءً لمريض فإن هدفه الأول هو علاجه، وأن جميع الأطباء يتمنون توافر مختلف الأدوية لما لها من تأثير مباشر على صحة المرضى.

بسمة وهبة : إهمالي لحالتي الصحية تسبب في تدهورها .. وأحذر الجميع من تكرار التجربة

وجهت الإعلامية بسمة وهبة، رسالة مؤثرة إلى جمهورها دعتهم خلالها إلى عدم إهمال صحتهم أو تأجيل العلاج، مؤكدة أنها تتحدث من واقع تجربة شخصية. 

بسمة وهبة تبكي على الهواء: أنا امرأة مكسورة القلب.. والشغل كان طريقي للنجاح

بكت الإعلامية بسمة وهبة، على الهواء، تأثرا بحبها لعملها، مؤكدة، أن علاقتها بعملها تقوم على الحب والانتماء، مشيرة إلى أنها ترتبط بكل تفاصيل مكان عملها، وقالت: «أنا بحب كل حتة في المكان هنا.. أنا بحب الأرض، بحب السقف، بحب الحيطان، بحب الموظفين، بحب كل حد.. حب»، موضحة أن هذا الشعور هو السبب في ارتباطها الشديد بمهنتها.

نتيجة الثانوية العامة 2026 .. بشرى للطلاب بشأن نسب النجاح والمجاميع

حالة من الترقب والانتظار تسيطر على طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور مع اقتراب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026، وسط مؤشرات أولية تشير إلى نتائج مبشرة وارتفاع في نسب النجاح بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات، خاصة في المواد التي أثارت جدلًا واسعًا خلال فترة الامتحانات.

بسمة وهبة نشأت الديهي الصحة

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