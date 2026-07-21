بسمة وهبة تبكي على الهواء: أنا امرأة مكسورة القلب.. والشغل كان طريقي للنجاح

بكت الإعلامية بسمة وهبة، على الهواء، تأثرا بحبها لعملها، مؤكدة، أن علاقتها بعملها تقوم على الحب والانتماء، مشيرة إلى أنها ترتبط بكل تفاصيل مكان عملها، وقالت: «أنا بحب كل حتة في المكان هنا.. أنا بحب الأرض، بحب السقف، بحب الحيطان، بحب الموظفين، بحب كل حد.. حب»، موضحة أن هذا الشعور هو السبب في ارتباطها الشديد بمهنتها.

وأضافت وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور: «اللي يحب شغله يحب كل حاجة فيه»، معتبرة أن العمل بالنسبة لها ليس مجرد وظيفة، بل هو مصدر الطاقة والدافع للاستمرار.

وشددت بسمة وهبة على أهمية الالتزام بالمهنية في تناول الأخبار، ولا سيما تلك المتعلقة بالصحة، مؤكدة أنه «لحد إمتى إن إحنا هنفضل لا ننقل الحقيقة؟»، معربة عن تقديرها للصحفيين والإعلاميين الذين التزموا بالمصداقية، وقالت إنها تشكر «كل الناس المحترمة اللي كانت عندها مهنية».

ووجهت تحذيرًا من تداول معلومات غير دقيقة في الملفات الصحية، موضحة: «المواضيع اللي بتنزل الخاصة بالصحة تحديداً، أرجوكم احذروا»، لأن الجميع لديهم أسر وكرامة وتاريخ ومكانة يجب احترامها، مؤكدة أن نقل الحقيقة مسؤولية أخلاقية ومهنية لا يجوز التفريط فيها.

وأوضحت الإعلامية أنها حضرت لتقديم الحلقة رغم شعورها بالإرهاق، قائلة: «أنا جاية على نفسي وتعبانة جداً عشان أنزل النهاردة الحلقة، لأن أنا شغلي هو رحيق حياتي».

وكشفت جانبًا إنسانيًا من حياتها، موضحة أن العمل كان وسيلتها لتجاوز تجارب مؤلمة عاشتها، وقالت إن شغلها «ممكن يكون بياخدني في حتة تانية بتبعدني عن ماضي أنا عشته مش عايزة أشوفه ولا أفتكره، فبجري في قطر الشغل.. في قطر النجاح».

أسرار حياتي

واختتمت حديثها بالإشارة إلى أن ما مرت به ترك أثرًا عميقًا في حياتها، مضيفة: «دا سر من أسرار حياتي.. أنا امرأة مكسورة القلب، عندي نص قلب، نص فيه ولادي اللي أنا تعبت إنهم كانوا عايشين في بلد وأنا في بلد»، مؤكدة أن النجاح والعمل كانا بالنسبة لها وسيلة للاستمرار ومواجهة تلك الظروف.