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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بسمة وهبة تمازح الفريق الطبي من داخل غرفة العمليات: انجزني يا دكتور

بسمة وهبة
بسمة وهبة
علا محمد

ظهرت الإعلامية المصرية بسمة وهبة في مقطع فيديو متداول وهي داخل غرفة العمليات، قبيل خضوعها لعملية جراحية، في حالة معنوية مرتفعة وهي تمازح الفريق الطبي.

وشاركت بسمة وهبة فيديو وهي ترتدي زي العمليات الأزرق، وترقد على سرير المستشفى وبجوارها جهاز المحاليل.

وظهرت بسمة وهبة وهي تمازح الفريق الطبي قائلة: "انجزني يا دكتور هو أنا هستناك كل ده متبنجة تعالى"، في إشارة إلى روحها المرحة رغم تواجدها في غرفة العمليات.

https://www.instagram.com/reel/DbCL42souFL/?igsh=MXhoNHB1aGU2bjhqYw==


وعلقت على الفيديو عبر حسابها على موقع التواصل قائلة: "الدكتور زهق مني.. بجد عذبته".

يُذكر أن بسمة وهبة لم تعلن حتى الآن عن تفاصيل الحالة الصحية أو نوع العملية التي خضعت لها.

الإعلامية المصرية بسمة وهبة الإعلامية المصرية بسمة وهبة بسمة وهبة وهي تمازح الفريق الطبي بسمة وهبة فيديو

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