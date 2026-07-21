نشأت الديهي يفتح النار على يوسف بطرس غالي ويُطالب بمحاكمة من ضيع أموال المعاشات

فتح الإعلامي نشأت الديهي، النار على يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، بعد تصريحاته الأخيرة الذي حاول من خلالها التنصل من أزمة أموال المعاشات والتأمينات وإلقائها على ظهر الرئيس الراحل حسني مبارك.

وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الثلاثاء، "يوسف بطرس غالي طلع يتكلم ويحاول أن يتنصل من قراراته الخاطئة بشأن أموال التأمينات والمعاشات".

وأضاف "يوسف بطرس غالي نسي ما قاله في مارس أو أبريل عام 2000 في مجلس النواب لما قال انسوا التصدير وكانت فلوس التأمينات في بنك الاستثمار القومي ولما جه وزير المالية حطوها في سندات وضاعت فلوس المعاشات والتأمينات واحنا النهاردة نعالج ما قام به".

وتابع "العمل الكارثي الذي ارتكبه اليوم نعالجه بهدوء شديد، ولكن لما يخرج ويقول كلام مغلوط 100% وأنا كتبت مقال من 26 سنة عنوانه يا سيادة الوزير نحن لا نسألك ولكننا نتهمك قولته في أبريل عام 2000 ما قام به كان تخريب واضح".

واستطرد "فيه شركات في الخصخصة والبيع وغيره الدولة رجعت حاجات كتير، إحنا كنا مسروقين ومنهوبين أنا لا أحاكم مرحلة ولا نظام ولكن أن يخرج ويحاول بطرس غالي أن يغسل سمعته على حساب مبارك الذي صنعه وهذا السجال يعكس أن هناك خلل".

وأردف "هذا الرجل يقول أنه كان عظيم وكان يوسف هذا الزمان المفروض أنا قمت بدوري سواء أخطأت أو لم أخطأ اتوارى ولكن أطلع دلوقتي وأهاجم الجماعة اللي جبوني هذا غير صائب، وعندنا السفيرة ميرفت التلاوي وطنية مصرية وطلعت اتكلمت وحكت على ما حدث".

فلتكن محاكمة فنية

وأكمل "ولكن أنا أطلع دلوقتي وبنظر وبغسل سمعتي على حساب تاريخ هذا غير مقبول، وطالما كده فلتكن محاكمة فنية وسياسية لهذا الإجراء، الكلام والجدل الدائر حول المعاشات وغيره لابد أن يكون هناك محاكمة ونرجع إلى مضابط مجلس الوزراء ومجلس النواب علشان نحاكم الناس اللي غلطت".