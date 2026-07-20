نشأت الديهي يكشف تفاصيل زيارة زعيم الجبل الأسود إلى القاهرة ولقائه بالرئيس السيسي

كشف الإعلامي نشأت الديهي، تفاصيل زيارة الرئيس المونتينجرو يكوف ميلاتوفيتش، رئيس دولة الجبل الأسود إلى مصر ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الاثنين، إن الجبل الاسود بلد صغيرة في المساحة ولكنها دولة أوروبية وهي دولة عندها سياحة وصناعات حديثة.

وأضاف أن الرئيس السيسي استقبل الرئيس المونتينجرو استقبالًا رسميًا وجمعت بينهما مباحثات رسمية، جدد خلالها الرئيس السيسي على رفض مصر للاعتداءات غير المبررة من جانب إيران على الدول الخليجية والأردن.

قضايا التعاون الأمني

وأشار إلى أن المباحثات شهدت حالة من التوافق خاصة فيما يتعلق بالقضايا الاقليمية والهجرة غير الشرعية، موضحًا أن هذه الدولة من نتاج حرب البلقان والرئيس دعي منذ عامين لحضور مؤتمر دول وسط اوروبا خاصة لأهمية دول وسط أوروبا بالنسبة لمصر فيما يتعلق بقضايا التعاون الأمني المرتبط بالهجرة والتنمية.