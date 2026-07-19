نشأت الديهي: أفريقيا فرصة ذهبية للاستثمار وسمعة إبراهيم محلب في القارة مثل الذهب

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن القارة الأفريقية تمثل فرصة استثمارية حقيقية للمصريين، داعيًا الشباب ورجال الأعمال إلى التوسع في العمل داخل الأسواق الأفريقية، في ظل ما وصفه بـ"الصدق الاستراتيجي" المتبادل بين مصر ودول القارة.

وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية “Ten”، إن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان الأسبق، يتمتع بسمعة كبيرة في أفريقيا، واصفًا إياه بـ"رسول البنيان والتعمير"، مشيرًا إلى أن بصماته في تنفيذ مشروعات التنمية بالقارة جعلت سمعته "مثل الذهب".

وأضاف أن الأفارقة ينظرون إلى المصريين باعتبارهم أحفاد بناة الأهرامات، وهو ما يعكس مكانة مصر التاريخية والهندسية، لافتًا إلى أن الدكتور عاصم الجزار يحظى أيضًا بتقدير كبير في هذا المجال.

ووجه الديهي الشكر إلى الرئيسة التنزانية سامية حسن على حسن الضيافة والاستقبال، مشيدًا بما وصفه بالتقدم الذي تشهده تنزانيا، مؤكدًا أن ثراءها الإنساني يفوق كثيرًا من الدول الأوروبية.

وأشار إلى أن العلاقات بين مصر والدول الأفريقية تقوم على الثقة والاحترام المتبادل، وهو ما يعكسه الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال توجه الدولة نحو تعزيز التعاون مع القارة في مختلف المجالات.

فرصة ذهبية" لكل من يرغب في العمل الجاد

وشدد على أن أفريقيا تمثل "فرصة ذهبية" لكل من يرغب في العمل الجاد والاستثمار الحقيقي، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب التوجه جنوبًا نحو القارة الأفريقية، وموجهًا رسالة إلى الشباب المصري قال فيها: "اتجهوا جنوبًا نحو القارة الأفريقية" للاستفادة من الفرص الواعدة التي تزخر بها دولها.