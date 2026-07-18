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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الاستثمار في شرق أفريقيا.. نشأت الديهي يكشف أهمية زيارة الرئيس السيسي لتنزانيا

نشأت الديهي
نشأت الديهي
رحمة سمير

أكد الإعلامي نشأت الديهي أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تنزانيا تأتي ضمن استراتيجية مصرية متواصلة لتعزيز الحضور في القارة الأفريقية، مشيرًا إلى أن التحركات الرئاسية تتبعها تحركات وزارية واقتصادية لدعم التعاون مع الدول الأفريقية.

وقال الديهي، خلال تغطيته من العاصمة التنزانية دار السلام، إن الزيارة تشهد مشاركة عدد من الوزراء، بينهم وزير النقل الفريق كامل الوزير، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد، ووزير الصناعة، لعرض الخبرات المصرية في مجالات النقل واللوجستيات والاستثمار والصناعة أمام الجانب التنزاني.

وأوضح أن المنتدى الاستثماري والصناعي الذي يُعقد على هامش الزيارة يمثل فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، واستعراض الإمكانات المصرية في مجالات البنية التحتية والصناعة والخدمات اللوجستية.

وأشار إلى أن تنزانيا تتمتع بخصوصية تاريخية وثقافية، لافتًا إلى أن التأثير العربي لا يزال حاضرًا فيها، خاصة في زنجبار التي كانت تخضع لحكم سلطنة عُمان قبل اتحادها مع تنجانيقا وتشكيل دولة تنزانيا.

وأضاف الديهي أن الرئيس السيسي عقد لقاءات ثنائية وموسعة مع الرئيسة التنزانية سامية حسن، إلى جانب المشاركة في فعاليات المنتدى الاستثماري بحضور مسؤولي البلدين، بما يعكس حرص القاهرة ودار السلام على توسيع مجالات الشراكة.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن تنزانيا تمثل بوابة أفريقيا الشرقية على المحيط الهندي، وأن الزيارة الرئاسية تمثل خطوة جديدة لدعم التعاون المصري الأفريقي وتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.

https://web.facebook.com/reel/2062599444353845 

مصر استثمار منتدى_استثماري لوجستيات تنزانيا

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