نشأت الديهي: تنزانيا مفتاح شرق أفريقيا.. ومصر تتحرك بقوة نحو القارة السمراء

أكد الإعلامي نشأت الديهي أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تنزانيا تأتي في توقيت بالغ الأهمية، مشيرًا إلى أن تنزانيا تُعد من أهم دول شرق أفريقيا ومن دول حوض النيل، وتمثل بوابة رئيسية للتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية في القارة.

وقال الديهي، خلال تغطية خاصة من العاصمة التنزانية دار السلام، إن العلاقات المصرية التنزانية تمتد لعقود طويلة، منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والرئيس التنزاني الراحل جوليوس نيريري، وصولًا إلى العلاقات الوثيقة الحالية بين الرئيس السيسي والرئيسة سامية حسن.

وأوضح أن الزيارة تتضمن عقد منتدى اقتصادي كبير يجمع المستثمرين ورجال الأعمال من البلدين، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري، لافتًا إلى أن الاستثمارات المصرية في تنزانيا تُقدر بنحو 1.3 مليار دولار، إلى جانب وجود منطقة صناعية مصرية ومشروعات مشتركة، أبرزها سد جوليوس نيريري الذي نفذته الشركات المصرية.

وأضاف الديهي أن التحرك المصري داخل أفريقيا يعكس رؤية استراتيجية واضحة تقوم على التوسع نحو القارة السمراء والاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة، مؤكدًا أن أفريقيا أصبحت تمثل مستقبلًا واعدًا للاستثمار والتنمية.

واختتم حديثه قائلًا إن ما تشهده القارة اليوم يعكس مرحلة جديدة من التعاون، مضيفًا: "أفريقيا هي بلاد الفرص الحقيقية، وما نراه اليوم هو جدية حقيقية، والدماء المصرية بدأت تعاود التحرك في شرايين أفريقيا."

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