رمضان قرني : زيارة الرئيس السيسي لتنزانيا تعزز الشراكة المصرية الأفريقية وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون

قال الدكتور رمضان قرني، الخبير في الشؤون الأفريقية، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تنزانيا تأتي في إطار استراتيجية مصرية متكاملة لتعزيز العلاقات مع القارة الأفريقية، ودعم التعاون مع الدول ذات الأهمية السياسية والجغرافية، خاصة في منطقة شرق أفريقيا.

إحدى الدول المحورية

وأوضح رمضان قرني، خلال مداخلة ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، أن تنزانيا تمثل إحدى الدول المحورية في التحركات المصرية داخل القارة، مشيرًا إلى أن الزيارة تعكس حرص القاهرة على توسيع مجالات التعاون وتعزيز حضورها الأفريقي من خلال شراكات قائمة على المصالح المشتركة.

دفع العلاقات الثنائية

وأشار الخبير في الشؤون الأفريقية إلى أن هذه الزيارة تعد الثانية للرئيس السيسي إلى تنزانيا، وهو ما يؤكد استمرار نهج الدبلوماسية الرئاسية ودورها في دفع العلاقات الثنائية بين البلدين نحو مستويات أكثر تقدمًا.

وأضاف أن الزيارات المتبادلة بين قيادتي مصر وتنزانيا تمثل ركيزة أساسية في بناء الثقة وتعميق التعاون المشترك، لافتًا إلى أنها تسهم في الانتقال بالعلاقات من إطار التعاون التقليدي إلى شراكة استراتيجية تشمل مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية.

التحرك المصري في القارة الأفريقية

وأكد رمضان قرني أن التحرك المصري في القارة الأفريقية يستند إلى رؤية طويلة المدى تهدف إلى تعزيز التكامل ودعم التنمية، بما يحقق مصالح مصر وشعوب الدول الأفريقية، ويعزز الروابط التاريخية بين القاهرة ودول القارة.