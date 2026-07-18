إسبانيا تواجه الأسبوع الأكثر حرارة هذا الصيف.. ودرجات الحرارة تلامس 45 مئوية

أعلنت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية في إسبانيا، أن البلاد ستواجه، اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل، ثالث موجة حر صيفية لها هذا العام، حيث من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى ما يصل إلى 45 درجة مئوية، بالتزامن مع استعار حرائق غابات ضخمة في منطقتي سرقسطة وجوادالاخارا.

وحددت وكالة الأرصاد الجوية الحكومية الإسبانية الجدول الزمني للموجة؛ إذ ستبدأ درجات الحرارة في الارتفاع اعتبارا من اليوم، على أن تشتد حدتها بدءا من الثلاثاء 22 يوليو، ووفقا للتوقعات الحالية، فمن غير المرجح أن تنحسر هذه الموجة قبل يوم الخميس 23 يوليو على الأقل.

ولا تستبعد الوكالة إدراج يوم الاثنين نفسه ضمن فترة موجة الحر الرسمية إذا أكدت البيانات ذلك، لتصبح هذه الموجة الثالثة من نوعها التي تشهدها إسبانيا حتى الآن هذا الصيف.

وستكون النتيجة ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة يبلغ ذروته يوم الخميس، مع قراءات قد تقترب محليا من 45 درجة مئوية أو تتجاوزها في الثلث الجنوبي الشرقي من البر الرئيسي لإسبانيا.

كما ستكون مستويات الخطورة خلال ساعات الظهيرة ومنتصف اليوم، لا سيما بالنسبة لمن يمارسون أنشطة في الهواء الطلق، والفئات الأكثر عرضة للخطر مثل كبار السن ومرضى القلب والأوعية الدموية.

وتناشد الوكالة المواطنين توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، خاصة يوم الخميس الذي يتوقع أن يشهد ذروة الارتفاع.

وفي الوقت ذاته، سترتفع مخاطر نشوب حرائق الغابات إلى مستويات قصوى، وهو سيناريو تفاقمه احتمالية تشكل عواصف رعدية جافة بعد الظهر في المناطق الجبلية، والتي تجلب صواعق برق دون أمطار تُذكر؛ مما يشكل مزيجا مثاليا لاندلاع حرائق جديدة