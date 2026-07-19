الحكومة الأرجنتينية تُعد استقبالًا تاريخيًا للتانجو بعد نهائي كأس العالم 2026

بدأت الحكومة الأرجنتينية في وضع الترتيبات الخاصة باستقبال منتخب الأرجنتين عقب انتهاء مشاركته في نهائي كأس العالم 2026، في انتظار نتيجة المواجهة المرتقبة أمام المنتخب الإسباني، والمقرر إقامتها مساء الأحد على ملعب "ميتلايف" بالولايات المتحدة.

ووفقًا لما أوردته صحيفة Estadão البرازيلية، فقد قدمت حكومة الرئيس خافيير ميلي تصورًا متكاملًا لتنظيم احتفالات استقبال بعثة المنتخب فور عودتها إلى العاصمة بوينوس آيرس، على أن يتم تنفيذ الخطة بعد الحصول على موافقة الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم والجهاز الفني بقيادة ليونيل سكالوني.

وأشارت الصحيفة إلى أن المقترح يتضمن تخصيص طائرتين تابعتين للخطوط الجوية الأرجنتينية لنقل بعثة المنتخب من نيويورك فجر الإثنين، على أن تصل الرحلة إلى مطار إيزايزا الدولي في ساعات ما بعد الظهر.

وبحسب الخطة، سيتم نقل اللاعبين وأفراد الجهاز الفني إلى القصر الرئاسي "كاسا روسادا" بواسطة مروحيات، حيث يُنتظر أن يطلوا من شرفة القصر لتحية الجماهير التي تستعد للاحتشاد في محيطه احتفالًا بعودة المنتخب.

وأضاف التقرير أن هناك خطة بديلة تقضي بنقل البعثة بحافلات مكشوفة إلى موقع آخر مخصص للاحتفالات، في حال تعذر تنفيذ السيناريو الأول، خاصة مع توقعات بسوء الأحوال الجوية واحتمالية هطول الأمطار يوم الإثنين، وهو ما قد يؤدي إلى تعديل برنامج الاستقبال أو تأجيله.