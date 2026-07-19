قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هشام الحلبي: إيران تريد فرض السيطرة الكاملة على الخليج العربي ومضيق هرمز
تفاصيل سعر عيار 24 الآن
حكم تأخير سُنةَ الفجرِ إلى بعد صلاة الصُّبح احتياطًا لِلتأكد مِن دُخُول الوقت؟
سعر ومواصفات BMW M3 موديل 2026 في السعودية
صحيفة أمريكية: ترامب يلعب الجولف في وقت مقتــل جنوده بصواريخ إيران
ترامب: من واجبنا عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي
بعد إعلان الاعتزال.. أحمد الأحمر قائد الزمالك السابق في كرة اليد ينضم إلى البنك الأهلي
برونزية المونديال.. إنجلترا تحتفل بالمركز الثالث بعد الفوز على فرنسا بـ 6 أهداف | شاهد
«مبابي»: متأكد أن ميسي سيسجل لكنني كنت أفضل ألا أكون الهداف التاريخي للمونديال وأن أكون في النهائي
عمرو أديب يُشيد ببطل إنقاذ أسرة الغربية: أحمد أنقذ حياة أسرة كاملة ويستحق التكريم.. فيديو
ديشامب يودع منتخب فرنسا برسالة مؤثرة بعد نهاية مشواره
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد إعلان الاعتزال.. أحمد الأحمر قائد الزمالك السابق في كرة اليد ينضم إلى البنك الأهلي

أحمد الأحمر
أحمد الأحمر
رباب الهواري

أعلن نادي البنك الأهلي تعاقده رسميًا مع أحمد الأحمر، أسطورة كرة اليد المصرية ونجم الزمالك السابق، في صفقة قوية تهدف إلى تدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد، مستفيدًا من الخبرات الكبيرة التي يمتلكها اللاعب على المستويين المحلي والدولي.

يمثل انضمام أحمد الأحمر إضافة فنية كبيرة لفريق البنك الأهلي، في ظل ما يمتلكه من سجل حافل بالإنجازات وخبرة طويلة في المنافسات الكبرى. 

ويُعد الأحمر أحد أبرز لاعبي كرة اليد في تاريخ مصر، بعد ما نجح في كتابة اسمه بحروف من ذهب مع نادي الزمالك ومنتخب مصر، محققًا العديد من الألقاب والإنجازات الفردية والجماعية.

يُعتبر أحمد الأحمر الهداف التاريخي لنادي الزمالك، كما يحمل لقب الهداف التاريخي لمنتخب مصر، إلى جانب كونه الهداف التاريخي لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد، وهو إنجاز يعكس استمراريته وتألقه على أعلى المستويات.

وعلى صعيد البطولات، توج الأحمر بلقب دوري أبطال إفريقيا خمس مرات، كما حصد كأس السوبر الإفريقي في خمس مناسبات، وحقق بطولة كأس الكؤوس الإفريقية أربع مرات، ليصبح أحد أكثر اللاعبين تتويجًا بالألقاب القارية في تاريخ اللعبة.

وحقق الأحمر نجاحات كبيرة بقميص الزمالك على المستوى المحلي، حيث توج بلقب الدوري المصري ثماني مرات، وفاز بكأس مصر خمس مرات، بالإضافة إلى ثلاثة ألقاب في كأس السوبر المصري، ليساهم في واحدة من أنجح الفترات بتاريخ فريق كرة اليد بالنادي.
 

كما شارك في تحقيق المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية عام 2010، وهو إنجاز تاريخي للزمالك على الساحة العالمية.

خاض أحمد الأحمر تجارب احترافية ناجحة مع عدد من الأندية العربية والأوروبية، أبرزها فلينسبورج الألماني، والجيش القطري، وأهلي جدة والوحدة السعوديان، والسد اللبناني، والكويت الكويتي، والإفريقي التونسي، قبل أن يبدأ تحديًا جديدًا بقميص البنك الأهلي، ساعيًا لإضافة المزيد من النجاحات إلى مسيرته الحافلة بالإنجازات. 


 

يد الزمالك البنك الاهلي احمد الاحمر اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 الآن بعد تراجعه أكثر من 1800 جنيه

مباراة مصر و الأرجنتين

مونديال المؤامرات.. كيف استفاد ميسي من الفار والذكاء الاصطناعي في تخطي مصر والوصول إلى نهائي كأس العالم ؟

سعر الدولار اليوم

مفاجأة في سعر الدولار اليوم بعد قفزة الاحتياطي فوق الـ55 مليارًا

الذهب

5820 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم في مصر

إنستاباي

تحذير جديد وعاجل من إنستاباي لملايين المستخدمين

أموال

150مليون جنيه.. صاحب محلات قطع غيار سيارات يستولى على أموال المواطنين بالأميرية

مريم أمين

مريم أمين تعلن توقفها عن تقديم برنامج "من ماسبيرو"

الطقس غدا - القبة الحرارية

الحرارة تلامس 50 درجة لأول مرة.. هل تتأثر مصر بالقبة الحرارية التي تضرب المنطقة؟

ترشيحاتنا

عمرو أديب

لموقفه البطولي.. عمرو أديب: تكريم بطل إنقاذ أسرة الغربية في البرلمان ومنحه 100 ألف جنيه|فيديو

أحمد عبد الدايم: مصر تتعامل مع أفريقيا بمنطق الشراكة والمنافع المشتركة

أحمد عبد الدايم: مصر تتعامل مع أفريقيا بمنطق الشراكة والمنافع المشتركة

إسماعيل ياسين

حفيدة إسماعيل ياسين تكشف ملامح شخصيته داخل المنزل

بالصور

فستان صيفي.. ريم سامي تستعرض رشاقتها

ريم سامي
ريم سامي
ريم سامي

فستان لافت.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهورها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

خريطة حفلات دار الأوبرا المصرية صيف 2026 بمشاركة كبار نجوم الطرب

حفلات الأوبرا لصيف 2026
حفلات الأوبرا لصيف 2026
حفلات الأوبرا لصيف 2026

أحدث 5 سيارات كهربائية في السوق المصري ‏

أحدث 5 سيارات كهربائية
أحدث 5 سيارات كهربائية
أحدث 5 سيارات كهربائية

فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة.. موعد نتيجة الثانوية العامة | تفاصيل هامة

إيمان عبد اللطيف

درجة الحرارة 41.. الأرصاد تُحذر من طقس الأيام المُقبلة | تفاصيل

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| إيران تعلن وقف التزاماتها بمذكرة التفاهم مع واشنطن

إيمان عبد اللطيف

تغطية رياضية| حقيقة انتقال محمد صلاح إلى نادي بشكتاش التركي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ارحموا من في الأرض

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

المزيد