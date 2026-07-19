بعد إعلان الاعتزال.. أحمد الأحمر قائد الزمالك السابق في كرة اليد ينضم إلى البنك الأهلي

أعلن نادي البنك الأهلي تعاقده رسميًا مع أحمد الأحمر، أسطورة كرة اليد المصرية ونجم الزمالك السابق، في صفقة قوية تهدف إلى تدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد، مستفيدًا من الخبرات الكبيرة التي يمتلكها اللاعب على المستويين المحلي والدولي.

يمثل انضمام أحمد الأحمر إضافة فنية كبيرة لفريق البنك الأهلي، في ظل ما يمتلكه من سجل حافل بالإنجازات وخبرة طويلة في المنافسات الكبرى.

ويُعد الأحمر أحد أبرز لاعبي كرة اليد في تاريخ مصر، بعد ما نجح في كتابة اسمه بحروف من ذهب مع نادي الزمالك ومنتخب مصر، محققًا العديد من الألقاب والإنجازات الفردية والجماعية.

يُعتبر أحمد الأحمر الهداف التاريخي لنادي الزمالك، كما يحمل لقب الهداف التاريخي لمنتخب مصر، إلى جانب كونه الهداف التاريخي لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد، وهو إنجاز يعكس استمراريته وتألقه على أعلى المستويات.

وعلى صعيد البطولات، توج الأحمر بلقب دوري أبطال إفريقيا خمس مرات، كما حصد كأس السوبر الإفريقي في خمس مناسبات، وحقق بطولة كأس الكؤوس الإفريقية أربع مرات، ليصبح أحد أكثر اللاعبين تتويجًا بالألقاب القارية في تاريخ اللعبة.

وحقق الأحمر نجاحات كبيرة بقميص الزمالك على المستوى المحلي، حيث توج بلقب الدوري المصري ثماني مرات، وفاز بكأس مصر خمس مرات، بالإضافة إلى ثلاثة ألقاب في كأس السوبر المصري، ليساهم في واحدة من أنجح الفترات بتاريخ فريق كرة اليد بالنادي.



كما شارك في تحقيق المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية عام 2010، وهو إنجاز تاريخي للزمالك على الساحة العالمية.

خاض أحمد الأحمر تجارب احترافية ناجحة مع عدد من الأندية العربية والأوروبية، أبرزها فلينسبورج الألماني، والجيش القطري، وأهلي جدة والوحدة السعوديان، والسد اللبناني، والكويت الكويتي، والإفريقي التونسي، قبل أن يبدأ تحديًا جديدًا بقميص البنك الأهلي، ساعيًا لإضافة المزيد من النجاحات إلى مسيرته الحافلة بالإنجازات.



