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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل الأرجنتين المتوقع أمام إسبانيا اليوم في نهائي كأس العالم 2026

الارجنتين
الارجنتين
رباب الهواري

يخوض منتخب الأرجنتين بقيادة النجم ليونيل ميسي، مباراته في نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم نسخة 2026 مساء يوم الأحد وذلك ضد نظيره إسبانيا.

ويستضيف ملعب "نيويورك نيو جيرسي" مباراة منتخبي الأرجنتين وإسبانيا في ختام منافسات بطولة كأس العالم.

وقاد ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين إلى المباراة النهائية بعدما قلب الطاولة على إنجلترا بهدفين لهدف في نصف النهائي، يوم الأربعاء الماضي.
وضربت الأرجنتين بذلك موعدًا مع إسبانيا التي تأهلت بدورها إلى النهائي عقب فوزها على فرنسا بهدفين دون رد يوم الثلاثاء، في نصف النهائي.

تشكيل الأرجنتين المتوقع أمام إسبانيا اليوم في نهائي كأس العالم
حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: مونتيل، روميرو، ليساندرو مارتينيز، تاجليافيكو.

خط الوسط: دي بول، باريديس، إنزو فرنانديز، ماك أليستر.

خط الهجوم: ميسي، جوليان ألفاريز.

الارجنتين اسبانيا كأس العالم اخبار الرياضة

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