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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

جمعية رجال أعمال إسكندرية تُناقش مع السفارة الأمريكية دعم الاستثمار وتمكين القطاع الخاص

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ولاء عبد الكريم

استقبلت جمعية رجال أعمال إسكندرية برئاسة  هيثم القيار، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس المكتب التنفيذي للجمعية، السيد كريس كفولس، المستشار الاقتصادي لدى السفارة الأمريكية بالقاهرة، و آلاء نصار، الإخصائية الاقتصادية بالسفارة، في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وبحث آفاق الشراكة في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التنمية الاقتصادية، وتشجيع الاستثمار، وتنمية وتأهيل القوى العاملة، إلى جانب مناقشة دور القطاع الخاص في دعم النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز بيئة الأعمال في مصر.
وأكد كريس كفولس، أن الولايات المتحدة لا تزال مُلتزمة بدعم أولويات التنمية في مصر، مشيرًا إلى أن إعادة هيكلة برامج المساعدات الأمريكية الخارجية تمثل نهجًا جديدًا للتعاون، وليس تقليصًا للدعم. 
 

واستعرض الاجتماع رؤية جديدة للتعاون التنموي ترتكز على تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وبناء شراكات مستدامة، وتحقيق نتائج قابلة للقياس، وتسريع تنفيذ المشروعات، بما يحقق المنفعة المتبادلة لكل من مصر والولايات المتحدة.
كما شدَّد المستشار الاقتصادي للسفارة، على أهمية التعاون مع المؤسسات التي تمتلك سجلًا مثبتًا من الإنجازات، وتحقق أثرًا تنمويًا مستدامًا، ولديها القدرة على تنفيذ المشروعات التنموية بكفاءة. مُشيرًا إلى أن الاقتصادات التي يقودها القطاع الخاص توفر فرص عمل أكبر، وتهيئ بيئة أعمال جاذبة للاستثمار تمثل ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
فيما كشف وفد السفارة الأمريكية عن إتاحة فرص تمويل أمريكية جديدة، مع تشجيع المؤسسات على استكشاف المشروعات التي تتوافق مع الأولويات الجديدة للتعاون.
وشهدت المناقشات تأكيدًا على أهمية تنمية القوى العاملة، والذكاء الاصطناعي، وإعداد الشباب لمتطلبات سوق العمل المستقبلية، إلى جانب دعم التعليم الفني والتقني.
كما أبرز الحضور ما تتمتع به مصر من مقومات واعدة للاستثمار، في ظِل موقعها الاستراتيجي، وتوافر العمالة الماهرة، وتنافسية تكلفة العمالة، والفرص المتاحة في مجالات التكنولوجيا، والطاقة، والتعدين، والبنية التحتية الرقمية.
واختُتم اللقاء باستعراض فرص تعزيز التعاون بين الجانبين، بما يدعم تنمية القوى العاملة، ويعزز النمو الاقتصادي.
 

رجال أعمال الإسكندرية السفارة الأمريكية سبل التعاون

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