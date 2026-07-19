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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

خطوات تقديم الصف الأول الثانوي 2027 .. اضغط هنا وسجل الآن

تقديم الصف الأول الثانوي 2027
تقديم الصف الأول الثانوي 2027
ياسمين بدوي

خطوات تقديم الصف الأول الثانوي 2027 .. تلقى موقع صدى البلد العديد من الإستفسارات بشأنه

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد كل ما تريد معرفته عن خطوات تقديم الصف الأول الثانوي 2027

  •  اضغط على التسجيل بحساب الوزارة.
  •  اكتب الرقم القومي واكتب كود الطالب ثم أضغط تسجيل.
  • سوف تظهر رسالة ترحيب بإسم الطالب وبريده الإلكتروني ، وسيكون مطلوبا كتابة رقم الموبايل وكلمة المرور ( التي يجب ألا تقل عن 10حروف وأرقام ويكون فيهم حرف كابيتال على الاقل ورمز ) ثم نكتبها مره اخرى للتأكيد ويجب الاحتفاظ بها ثم يتم الضغط على تأكيد
  •  سوف تظهر رسالة تم تسجيل بياناتك بنجاح ، وسيتم العودة مره أخرى لصفحة تسجيل كلمة المرور “اكتبها ثم اضغط دخول”.
  • بعد ظهور صفحة بيانات الطالب ومجموعه اضغط الدخول إلى التنسيق.
  •  تظهر صفحة بها 3 اختيارات : معلومات التنسيق ، خريطة التنسيق ، وتقديم الرغبات اضغط على تقديم الرغبات.
  • اختر نوع التعليم المتاح حسب مجموعك ، وحدد المحافظة ثم اختر الادارة ثم المدرسة ثم اضغط حفظ الرغبات

جدير بالذكر أنه ، متاح تعديل الرغبات كما متاح ايضا مسح كل الرغبات ولكن يجب الضغط على حفظ الرغبات.

  •  يوجد أيقونة طباعة أسفل الرغبات تظهر بعد الحفظ اضغط عليها 
  • ويمكن الطباعة عن طريق كنترول +حرف P او الاحتفاظ بها pdf أو اسكرين شوت

و يمكن التعديل بعد الحفظ وإغلاق الموقع بالدخول مرة أخرى على نفس اللينك ، واختيار لدي حساب بالفعل وكتابة الايميل وكلمة المرور اللي احتفظت بيهم وسجل دخول وعدل الرغبات

May be an image of ‎text that says '‎tansiksec.emis.gov.eg/# تنسيق المدارس التائوية يمكنك التقديم وملء الرغبات الخاصه بك َوَلدالهَُالمعَاَِ TEONRNH AND والبُهللل ΕωΔΣΤΕΟΥ تسجيل الدخول لحسابك 1 1 التسجيل بحساب الوزارة إذا واجهتك أى مشكلة فى الدخول برجاء اتباع الخطوات فى دليل المساعدة ?حاامساعدة‎'‎
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May be an image of ‎text that says '‎អ 계 人降に制出街 تقلای HANN គណរ្កេ្ព AИB DENTION والغارانعى Da مرحبا تأكيد كلمة المرور البريد الإلكتروني Dismailia1.moe.edu.e رقم الموبيل أدخل رقم الموبيل كلمة المرور 3 ادخل كلمة المرور تاكيد كلمة المرور ادخل كلمة المرور‎'‎
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May be an image of ‎text that says '‎:D siksec.emis.gov.eg nsiksec. نظام التنسيق الالكتروني معلوماتك الاسم الاسما الاسماعيلية عيلية المديرية فايد اللدارة الددارة التعليمية المدرسة 237.5 الدرجة 5 الدخول الي التنسيق‎'‎
May be an image of ‎text that says '‎تهو أحد فروع التعليم الدي يساعد فى تطوير المؤسسات التعلبمية العاملة المدرية تدرسا حيدا حول التعليم والتدريب والتدريب على التطور المستمر والمتقدم في سباق الرمن حتى يمكن مواكبة التقدم المذهل ف لتكنواوجيا التي تتواجد بها بما في دلك العالم ينذر بالمخاطر لالفسهم مدباى هى طلاب الشعبة العامة مملكة وهم يدرسون pglell التجارية والحاسب الالى على العواد الثفافية المختلفة. طلاب مدارس س الإدارة الحكومية المريد 6 التال‎'‎
May be an image of ‎text that says '‎3 2 1 لقديم الرغبات خريطة التنسيق معلومات التنسيق يمكنك اعادة ترتيب الرغبات التي لم تنتهي مرحلتها بالسحب بالعاوس علي علامة اختار نوع التعليم مسح كل الرغبات c حقظ الرغيات السابق‎'‎
May be an image of ‎text that says '‎خريطة للطلب التكنولوج جيا التطبيقية حيث صفحة خريطة التنسيق عى: صفحة جز التطيم العلم و الجزء الخلص بالتعيم الننعيق بهم وكشف الحد اللمدارس) جزء التطيم الفني الجزء الخاص بالتطيم القي حيٹ يتيح اللطلب عرض خريطة التنسيق الخاصةبه وكشف الحد الأدنى (للمدارس) (س زر
May be an image of ‎text that says '‎صفحة معلومات التنسيق صفحة معومات التنسيق تحّوي على: -1 مطومات علمة عن كل نو تطیم يقوم الطلب بلضغط علي زر
May be an image of ‎text that says '‎صفحة الملف الشخصي تظهر صفحة الطف الشخصي التي تحوي على: بعد تسجيل الدخول صوف -1 امسم الطالب الطالبة -2 المديرية الخاصةبه -3 المنطقة التعليمية الخاصةبه -4 المدرسة الخاصةبه -5 الدرجة الخاصةبه -6 اخر میعد للتتديم في المديرية الخاصةبه -7 زر الدخول الى التنسيق #o2pжcap الصديرية 0 dingian ศัมาคลี වයක ឥាមួតងទែន ก้รญ,ลรกกาค กกปทเดี ឥតុសរដែល់សារគេតី மேகமம் Jasoal الدرحن
May be an image of ‎text that says '‎صفحة تقديم باختيار غبته ترتيها على: يقوم الطلب باخیار نوع التعيم طيقالما هو متاحل حصبب (درجته الطالب باختبار %98J كان عتطیمه ثالوي علم يقوم كان تطیمه_ثتوي (عام نوع لتطيم (مامبق) مراجعة غبات حفظلها
تقديم الصف الأول الثانوي 2027 تقديم الصف الأول الثانوي الصف الأول الثانوي 2027 الأول الثانوي 2027

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