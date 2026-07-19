خطوات تقديم الصف الأول الثانوي 2027 .. اضغط هنا وسجل الآن

خطوات تقديم الصف الأول الثانوي 2027 .. تلقى موقع صدى البلد العديد من الإستفسارات بشأنه

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد كل ما تريد معرفته عن خطوات تقديم الصف الأول الثانوي 2027

ادخل على رابط تقديم الصف الأول الثانوي 2027 من خلال الضغط على https://tansiksec.emis.gov.eg/#/auth/login

اضغط على التسجيل بحساب الوزارة.

اكتب الرقم القومي واكتب كود الطالب ثم أضغط تسجيل.

سوف تظهر رسالة ترحيب بإسم الطالب وبريده الإلكتروني ، وسيكون مطلوبا كتابة رقم الموبايل وكلمة المرور ( التي يجب ألا تقل عن 10حروف وأرقام ويكون فيهم حرف كابيتال على الاقل ورمز ) ثم نكتبها مره اخرى للتأكيد ويجب الاحتفاظ بها ثم يتم الضغط على تأكيد

سوف تظهر رسالة تم تسجيل بياناتك بنجاح ، وسيتم العودة مره أخرى لصفحة تسجيل كلمة المرور “اكتبها ثم اضغط دخول”.

بعد ظهور صفحة بيانات الطالب ومجموعه اضغط الدخول إلى التنسيق.

تظهر صفحة بها 3 اختيارات : معلومات التنسيق ، خريطة التنسيق ، وتقديم الرغبات اضغط على تقديم الرغبات.

اختر نوع التعليم المتاح حسب مجموعك ، وحدد المحافظة ثم اختر الادارة ثم المدرسة ثم اضغط حفظ الرغبات

جدير بالذكر أنه ، متاح تعديل الرغبات كما متاح ايضا مسح كل الرغبات ولكن يجب الضغط على حفظ الرغبات.

يوجد أيقونة طباعة أسفل الرغبات تظهر بعد الحفظ اضغط عليها

ويمكن الطباعة عن طريق كنترول +حرف P او الاحتفاظ بها pdf أو اسكرين شوت

و يمكن التعديل بعد الحفظ وإغلاق الموقع بالدخول مرة أخرى على نفس اللينك ، واختيار لدي حساب بالفعل وكتابة الايميل وكلمة المرور اللي احتفظت بيهم وسجل دخول وعدل الرغبات