علي قدورة يكشف أزمته المالية بعد 3 سنوات من الاعتزال: لم أحسم قرار العودة للمهرجانات

كشف مطرب المهرجانات المعتزل علي قدورة عن معاناته من أزمة مالية خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أنه لم يتخذ حتى الآن قرارًا نهائيًا بالعودة إلى الغناء بعد نحو 3 سنوات من اعتزال المهرجانات، مشيرًا إلى أنه يعيش حالة من الصراع والتردد.

وقال قدورة، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على موقع "فيس بوك"، إنه حاول الالتزام بقرار الاعتزال، ولم يدفعه أحد إليه أو يطلب منه العودة، مؤكدًا أنه يمر بظروف صعبة، لكنه لا يعتبرها مبررًا للتراجع عن قراره، داعيًا الله أن يثبته ويعينه على ما يمر به.

وأضاف أنه لم يجد من يسانده بعد الاعتزال أو يوفر له فرصة عمل أو مشروع، موضحًا أن كثيرين يعتقدون أنه ما زال يمتلك أموالًا طائلة من فترة الغناء، بينما الحقيقة أنه افتتح مشروعًا خاصًا تعرض لخسائر كبيرة، ما تسبب في تراكم الديون عليه، لافتًا إلى أنه قد يضطر لإغلاق المشروع قريبًا إذا استمرت الأوضاع كما هي.

واختتم علي قدورة حديثه بالتأكيد على أنه يعيش صراعًا نفسيًا بين الاستمرار في الاعتزال أو العودة للغناء، مشيرًا إلى أنه يشعر بالإرهاق من الضغوط التي يواجهها، وأنه لا ينتظر نصائح أو مساعدات من أحد، لأن الله وحده يعلم حقيقة ما يمر به.